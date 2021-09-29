Возвращение в «совок». Организатор рэп-баттлов объяснил отмену концертов FACE

Отмена концертов рэпера Ивана Дрёмина (FACE) – возвращение в «совок» с его цензурой. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал российский хип-хоп-исполнитель, создатель и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор.

«Все, что связано со словом «отмена», звучит очень плохо. Это цензурирование не должно быть по принципу «что нравится, что не нравится». Так мы возвращаемся в «совок» стремительно. Есть много людей, которым было бы нежелательно выступать, но запрещать нельзя. FACE не самый плохой человек в этой стране. Пускай выступает с кайфом. Если у людей есть потребность в его выступлении, значит, оно нужно», - заявил Тимарцев.

По его словам, случаи отмены концертов у рэп-исполнителей, которые не боятся открыто высказывать свою гражданскую позицию, стали тенденцией.