Возвращение в «совок». Организатор рэп-баттлов объяснил отмену концертов FACE
Создатель Versus Battle назвал тенденцией отмену концертов рэп-исполнителей, заявивших о своей гражданской позиции.
Отмена концертов рэпера Ивана Дрёмина (FACE) – возвращение в «совок» с его цензурой. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал российский хип-хоп-исполнитель, создатель и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор.
«Все, что связано со словом «отмена», звучит очень плохо. Это цензурирование не должно быть по принципу «что нравится, что не нравится». Так мы возвращаемся в «совок» стремительно. Есть много людей, которым было бы нежелательно выступать, но запрещать нельзя. FACE не самый плохой человек в этой стране. Пускай выступает с кайфом. Если у людей есть потребность в его выступлении, значит, оно нужно», - заявил Тимарцев.
По его словам, случаи отмены концертов у рэп-исполнителей, которые не боятся открыто высказывать свою гражданскую позицию, стали тенденцией.
«Конечно, случай с FACE не единичный. Это вопрос и про «Кровосток». Те, кто выступали на митингах оппозиции, теперь очень нежелательные ребята. Надеюсь, что это не коснется Оксимирона, когда он что-то интересное задумает. Хотя, скорее всего, коснется. Коснется всех, кто говорил что-либо», - предположил Ресторатор.
При этом он отметил, что у музыкантов такая ситуация уже отбила желание высказываться. Особенно сильное впечатление на них произвел арест блогера и участника Versus Battle Юрия Хованского, обвиняемого по статье «Оправдание терроризма» за песню о «Норд-осте».
«Оппозиция сломлена, к сожалению. Никто никуда не хочет выходить – страшно. Пожалуйста, ситуация с Юрием Хованским – прямое подтверждение. Мы поняли, что все – даже медиаресурс никак не защищает. Сядут все, кто недоволен. Так что придется поджать хвосты и трястись», - заявил Ресторатор.
Он отметил, что потери от отмены концертов несут и организаторы концертов.
Ранее рэпер FACE написал в своем Instagram, что его выступления в Новосибирске, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах тура были отменены из-за давления властей на организаторов концертов. Исполнитель связывает это со своей активной гражданской позицией, в частности, поддержкой оппозиционера Алексея Навального.
В свою очередь в Минкультуры Новосибирской области сообщили, что концерт рэпера FACE, который был намечен на 1 октября, отменили из-за ограничений в регионе в связи с COVID-19.
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