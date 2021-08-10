«Отвратительно пошутивший комик». В ЛДПР не считают Хованского террористом

Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что блогера Юрия Хованского не должны были включать в перечень причастных к экстремизму, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, блогер не террорист, а комик, который отвратительно пошутил и «уже сто раз извинился». Поэтому политик считает, что Росфинмониторингу следовало сначала дождаться приговора суда.

«Не надо из него лепить террориста, чтобы потом кто-то сверху отчитался, какие мы молодцы, мы посадили человека, который готовил теракт. Решения суда ещё не было, доводы адвокатов игнорируются, и мне кажется, что всё-таки суд ориентируется не на материалы дела, а на какой-то заказ сверху», - отметил Власов.

Первый зампред также напомнил, что у Хованского, который ранее был его помощником, отозвали удостоверение, и он не имеет никакого отношения к ЛДПР.

Ранее Хованского, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма в интернете», включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.