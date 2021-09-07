Блогеру Юрию Хованскому на месяц продлили срок ареста

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на месяц продлил срок содержания под стражей видеоблогеру Юрию Хованскому, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В сообщении говорится, что блогер, обвиняемый по статье «Оправдание терроризма», останется в СИЗО до 8 октября.

Ранее Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Блогера задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело. Позже Хованский извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».

