Блогеру Юрию Хованскому на месяц продлили срок ареста
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на месяц продлил срок содержания под стражей видеоблогеру Юрию Хованскому, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В сообщении говорится, что блогер, обвиняемый по статье «Оправдание терроризма», останется в СИЗО до 8 октября.
Ранее Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Блогера задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело. Позже Хованский извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».
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