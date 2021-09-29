«Ограничительная история». Названа причина отмена концерта Face в Новосибирске
В Минкультуры Новосибирской области сообщили, что концерт рэпера Face, который был намечен на 1 октября, отменили из-за антиковидных ограничений в регионе.
Александр Гинтер, руководитель новосибирского лофт-парка «Подземка», где планировалось проведение концерта, подтвердил РИА Новости, что организаторы надеялись на отмену ограничений по COVID-19, действовавших в регионе до 30 сентября, однако их продлили.
«Никакие силовики нам не звонили, ничего не говорили. У нас проблема сугубо ограничительных историй. То есть мы можем проводить мероприятия, но при очень маленьком количестве людей», - сказал Гинтер.
Ранее Face, настоящее имя которого Иван Дремин, утверждал, что запланированные на начало октября его концерты в Красноярске, Новосибирске и Омске отменяют якобы из-за давления властей на организаторов, связанных с гражданской позицией исполнителя.
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