«Ограничительная история». Названа причина отмена концерта Face в Новосибирске

В Минкультуры Новосибирской области сообщили, что концерт рэпера Face, который был намечен на 1 октября, отменили из-за антиковидных ограничений в регионе.

Александр Гинтер, руководитель новосибирского лофт-парка «Подземка», где планировалось проведение концерта, подтвердил РИА Новости, что организаторы надеялись на отмену ограничений по COVID-19, действовавших в регионе до 30 сентября, однако их продлили.

«Никакие силовики нам не звонили, ничего не говорили. У нас проблема сугубо ограничительных историй. То есть мы можем проводить мероприятия, но при очень маленьком количестве людей», - сказал Гинтер.

Ранее Face, настоящее имя которого Иван Дремин, утверждал, что запланированные на начало октября его концерты в Красноярске, Новосибирске и Омске отменяют якобы из-за давления властей на организаторов, связанных с гражданской позицией исполнителя.

