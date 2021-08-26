«100-процентные убытки». Организаторы концертов опасаются банкротства из-за COVID-ограничений

При этом он отметил, что в отрасли трудятся порядка 700 тысяч человек, многие из которых лишились заработка.

Со своей стороны, глава компании Eventation Сергей Мурадов предупредил, что режим Covid-free, при котором привившихся зрителей пускают по QR-кодам, не спасет индустрию.

«На сегодняшний день 23% граждан России имеют прививки. Соответственно, сокращение на 77% нашей аудитории тоже неизбежно ведет к банкротству нашей отрасли. Таким образом, этот режим может работать только в сочетании с прямой финансовой поддержкой нашей отрасли", - пояснил Мурадов.

По его словам, на обращения в Роспотребнадзор о безопасном проведении мероприятий был получен отказ.

Руководитель промоутерско-продюсерской группы компаний «МСМ Групп» Александр Скрастин высказал недоумение тем, что концертная отрасль «страдает» больше других.

«Если взять в процентах, то количество людей, ежедневно использующих общественный транспорт, в 580 раз больше, чем посещающих театры и концертные площадки», - подчеркнул Скрастин.