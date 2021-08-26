«100-процентные убытки». Организаторы концертов опасаются банкротства из-за COVID-ограничений

Организаторы концертов в России опасаются банкротства отрасли, в которой задействовано около 700 тысяч человек, если не будут смягчены ограничения, связанные с коронавирусом.

«Отрасль на сегодняшний день практически понесла убытки в 100%, так как мы не работаем. Может быть, 95%», - сказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель группы компаний SAV Entertainment и «Русский шоу-центр», председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий.

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При этом он отметил, что в отрасли трудятся порядка 700 тысяч человек, многие из которых лишились заработка.

Со своей стороны, глава компании Eventation Сергей Мурадов предупредил, что режим Covid-free, при котором привившихся зрителей пускают по QR-кодам, не спасет индустрию.

«На сегодняшний день 23% граждан России имеют прививки. Соответственно, сокращение на 77% нашей аудитории тоже неизбежно ведет к банкротству нашей отрасли. Таким образом, этот режим может работать только в сочетании с прямой финансовой поддержкой нашей отрасли", - пояснил Мурадов.

По его словам, на обращения в Роспотребнадзор о безопасном проведении мероприятий был получен отказ.

Руководитель промоутерско-продюсерской группы компаний «МСМ Групп» Александр Скрастин высказал недоумение тем, что концертная отрасль «страдает» больше других.

«Если взять в процентах, то количество людей, ежедневно использующих общественный транспорт, в 580 раз больше, чем посещающих театры и концертные площадки», - подчеркнул Скрастин.

Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта

В середине августа певица Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта, признавшись, что разочаровалась в концертах и больше ничего не хочет. Она посетовала, что в прошлом году вместо 8-9 фестивалей состоялись лишь два выступления, в этом – ни одного.

Земфира отметила, что устала работать на репетициях вхолостую с нулевым результатом, отчаялась и не готова «играть онлайн концерт для двух сознательных и двадцати пиратов».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КоронавирусКонцерт
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