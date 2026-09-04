Зеленский подтвердил, что реактивная «Герань» залетела в окно главы СБУ
Беспилотник попал в центральное здание Службы безопасности Украины (СБУ) на Владимирской улице в Киеве. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, БПЛА был направлен непосредственно в кабинет руководителя ведомства Александра Поклада.
«Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», - указал он, не раскрыв других подробностей инцидента.
Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, учтонил, что пострадали пять человек.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не позволил нанести удар «Орешником» по офису Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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