Зеленский подтвердил, что реактивная «Герань» залетела в окно главы СБУ

Беспилотник попал в центральное здание Службы безопасности Украины (СБУ) на Владимирской улице в Киеве. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский показал бункер, где провел два года

По его словам, БПЛА был направлен непосредственно в кабинет руководителя ведомства Александра Поклада.

«Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», - указал он, не раскрыв других подробностей инцидента.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, учтонил, что пострадали пять человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не позволил нанести удар «Орешником» по офису Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:СБУБеспилотникиУкраинаВладимир Зеленский

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