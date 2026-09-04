Зеленский подтвердил, что реактивная «Герань» залетела в окно главы СБУ

По его словам, БПЛА был направлен непосредственно в кабинет руководителя ведомства Александра Поклада.

«Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», - указал он, не раскрыв других подробностей инцидента.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, учтонил, что пострадали пять человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не позволил нанести удар «Орешником» по офису Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

