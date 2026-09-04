Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов рассказал НСН, как принял участие в записи кавер-версии песни Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай», и допустил, что в будущем может включить одну из его композиций в свой репертуар.

Вышла масштабная кавер-версия «Баллады об уходе в рай». Эту песню — философское рассуждение о смысле жизни и фальшивом рае, символом которого стал вагон поезда, — Владимир Высоцкий изначально написал для советского фильма «Бегство мистера Мак-Кинли».

Помимо Константина Кулясова в записи масштабного трибьюта приняли участие VERMOL, Casual, Андрей Грейчайник из ДМЦ, Сергей Василевский из БEZ Б, а также Симфонический оркестр «Глобалис» и Российский академический хор. В проекте также использована архивная запись голоса самого Высоцкого. По мнению Кулясова, песни легендарного артиста остаются важными и в наше время.