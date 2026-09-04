«Забывать нельзя!»: Кулясов рассказал о записи кавера на песню Высоцкого
Музыкант заявил НСН, что Высоцкий вписал свое имя в культурный код страны, очень важно петь его песни.
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов рассказал НСН, как принял участие в записи кавер-версии песни Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай», и допустил, что в будущем может включить одну из его композиций в свой репертуар.
Вышла масштабная кавер-версия «Баллады об уходе в рай». Эту песню — философское рассуждение о смысле жизни и фальшивом рае, символом которого стал вагон поезда, — Владимир Высоцкий изначально написал для советского фильма «Бегство мистера Мак-Кинли».
Помимо Константина Кулясова в записи масштабного трибьюта приняли участие VERMOL, Casual, Андрей Грейчайник из ДМЦ, Сергей Василевский из БEZ Б, а также Симфонический оркестр «Глобалис» и Российский академический хор. В проекте также использована архивная запись голоса самого Высоцкого. По мнению Кулясова, песни легендарного артиста остаются важными и в наше время.
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«Я всего лишь гость в этом проекте, но сам выбрал те строчки в „Балладе“, которые со мной резонируют. Высоцкий — культовая фигура, он был гением для своего времени и гением остается. Он вписал свое имя в культурный код страны. Очень важно петь его песни в современном мире. Забывать свою историю и знаковых людей в ней нельзя», — считает Кулясов.
Музыкант не исключил, что какая-то из песен Высоцкого в будущем войдет и в постоянный репертуар «АнимациИ».
«Возможно, я даже выберу самостоятельно какую-нибудь песню из обширного творчества Высоцкого и спою ее со своим коллективом. Мне уже много раз предлагали это сделать под разные проекты, посвященные Высоцкому. Но он для меня очень трепетная фигура, я не могу позволить себе сделать это плохо. Поэтому нахожусь в долгом раздумье», — добавил музыкант.
Ранее Кулясов рассказал НСН, что отлично относится к записи музыки на виниле и анонсировал три альбома на пластинках.
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