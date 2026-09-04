В России не хватает фильмов, где человек труда выходит на передний план, а его профессия становится частью характера и сюжета. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на пресс-конференции в ТАСС. При этом он считает, что такие фильмы не должны превращаться в производственный отчет или набор лозунгов. Золотарев согласился с тем, что идея снимать кино о заводчанах правильная, но ее нужно грамотно воплощать.

«Наиболее привлекательные профессии для авторов — это полицейские, врачи и военные, как правило. Такого рода фильмов много. Про заводчан сейчас фильмов сильно меньше, чем в СССР. В советское время вообще существовал уникальный жанр — производственная драма. Как правило, это был сюжет-исправление, про человека, который сперва не хотел работать, а потом, как захотел, и пошел трудиться на благо коллектива. По посылу эта штука правильная, но драматургически сделать это довольно сложно, потому что, люди чаще подключаются к личным проблемам. Механизм подключения драматургии предполагает, что у нас эмпатию вызывает человек, с которым поступили несправедливо, или который сам восстанавливает справедливость. Когда эта несправедливость заключается в том, что на заводе не доточили нужное количество деталей, нам становится не так интересно. Мастерство хорошего драматурга заключается как раз в том, чтобы рассказать про эти детали таким образом, чтобы было круто, интересно и классно», — объяснил сценарист.

Он отметил, что важно снимать такие фильмы не массово, а хорошо. И чтобы сделать это, можно обратиться к опыту спортивных драм.

«Хорошее кино стимулирует интерес к рабочим профессиям, плохое — отторгает. Парадокс в том, что здесь количество не порождает качество, наоборот, становится хуже, если снять много плохого кино про рабочие профессии. Важно не просто снять кино, важно снять хорошее кино, вот в чем прикол. Сделать это можно по принципу, например, спортивных драм. Существует фильм "Человек, который изменил все", и если смотреть на аннотацию, это скучное кино про то, как цифры победили в бейсболе. Но то, как это сделано, заставляет говорить о мастерстве авторов, и оторваться от этого решительно невозможно. Такие фильмы должны появляться и в России. Я говорю про принцип подхода к истории, когда главное не то, где ты это снимаешь — на заводе ли, про рабочего ли, главное, найти подход, который позволяет делать кино про этих людей интересно», — поделился мнением Золотарев.