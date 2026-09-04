СМИ: Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев 5—6 сентября

Собеседники портала отметили, что поездка несколько раз откладывалась по разным причинам. В итоге было решено, что Уиткофф и Кушнер посетят РФ и Украину в первые выходные сентября.

«4 сентября они встретились с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить поездку», - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Уиткофф и Кушнер - желанные собеседники для президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

