Вассерман похвалил «Что? Где? Когда?» за 51 год «умных» эфиров

За годы в телеэфире вопросы в игре «Что? Где? Когда?» стали заметно сложнее, при этом интерес зрителей и знатоков не угасает, заявил НСН Анатолий Вассерман.

В течение 51 года в эфире телеигра «Что? Где? Когда?» постоянно трансформировалась, но становилась только лучше, и за ней по-прежнему интересно наблюдать, рассказал НСН эрудит, многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

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Телеигра выходит в эфире с 4 сентября 1975 года. Вассерман отметил, что впервые принял в ней участие в 1983 году, и подобный формат до сих пор представляет интерес для зрителей.

«Телеигра "Что? Где? Когда?" раньше была существенно иной. Достаточно сказать, что в первой игре волчок выбирал не вопрос, а того из сидящих за столом, кто должен отвечать. Игра развивается постоянно с учетом накопленного опыта, в основном в лучшую сторону. Буквально в течение нескольких лет от игры отпочковалось колоссальное спортивное движение в разных регионах. Лично я участвую в различных интеллектуальных играх с весны 1983 года и по сей день. Если бы это могло надоесть, я бы, наверное, ушел существенно раньше. С моей точки зрения, телеигра сейчас – в целом лучше, чем была в начале», - сказал он.

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По словам собеседника НСН, то, что в последние годы игра идет не в прямом эфире, а с 15-минутной задержкой, не испортило программу.

«На мой взгляд, это на программу практически никак не влияет, поскольку в ней все равно нет вставок из прямого эфира, когда зритель звонит и задает свой вопрос. Когда-то такое практиковалось, но очень недолго. Зритель может задать вопрос на чистое знание, а игра в целом построена на вопросах на размышление, поэтому от этого давно отказались. Во всех остальных отношениях задержка ровно ничему не мешает», - уточнил он.

Ранее Вассерман также сообщил НСН, что решать кроссворды определенно полезнее, чем читать какие-то факты в интернете.

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ФОТО: Пресс-служба Первого канала
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