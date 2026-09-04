Телеигра выходит в эфире с 4 сентября 1975 года. Вассерман отметил, что впервые принял в ней участие в 1983 году, и подобный формат до сих пор представляет интерес для зрителей.

«Телеигра "Что? Где? Когда?" раньше была существенно иной. Достаточно сказать, что в первой игре волчок выбирал не вопрос, а того из сидящих за столом, кто должен отвечать. Игра развивается постоянно с учетом накопленного опыта, в основном в лучшую сторону. Буквально в течение нескольких лет от игры отпочковалось колоссальное спортивное движение в разных регионах. Лично я участвую в различных интеллектуальных играх с весны 1983 года и по сей день. Если бы это могло надоесть, я бы, наверное, ушел существенно раньше. С моей точки зрения, телеигра сейчас – в целом лучше, чем была в начале», - сказал он.