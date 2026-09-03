Для проведения концерта на петербургской «Газпром Арене» организаторы должны получить разрешение от городской администрации, а также подготовить совместно с профильными ведомствами «паспорт безопасности». Какие дополнительные документы потребовались для организации выступления американского рэпера Канье Уэста, промоутер Владимир Зубицкий в беседе с НСН сказать затруднился.

Концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», состоятся, сообщила в своих соцсетях гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева, выступающего организатором событий. По её словам, старт продаж билетов был согласован с площадкой, однако позже у организаторов запросили документы, которые «не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия». Сейчас эти бумаги находятся в процессе оформления, часть из них уже готова и отправлена на проверку. При этом источники издания «Фонтанка» ранее утверждали, что у организаторов якобы не было одобрения со стороны властей Санкт-Петербурга.