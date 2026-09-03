Уникальный случай: Какие документы запросили для концерта Канье Уэста

Обычно для проведения мероприятия в «Газпром Арене» организаторы готовят «паспорт безопасности», заявил НСН промоутер Владимир Зубицкий.

Для проведения концерта на петербургской «Газпром Арене» организаторы должны получить разрешение от городской администрации, а также подготовить совместно с профильными ведомствами «паспорт безопасности». Какие дополнительные документы потребовались для организации выступления американского рэпера Канье Уэста, промоутер Владимир Зубицкий в беседе с НСН сказать затруднился.

Концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», состоятся, сообщила в своих соцсетях гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева, выступающего организатором событий. По её словам, старт продаж билетов был согласован с площадкой, однако позже у организаторов запросили документы, которые «не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия». Сейчас эти бумаги находятся в процессе оформления, часть из них уже готова и отправлена на проверку. При этом источники издания «Фонтанка» ранее утверждали, что у организаторов якобы не было одобрения со стороны властей Санкт-Петербурга.

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«Когда мы проводим концерт, то пишем письма в городскую администрацию и во все силовые структуры. Получаем одобрение, и дальше оформляется документ, который называется «паспорт безопасности». Потом проводится совещание, на котором присутствуют представители всех силовых ведомств, медицины и так далее. Но это уже чисто организационный момент. Никаких других документов нет. Мне очень сложно сказать, что еще могло понадобиться для проведения концерта Канье Уэста. У нас за всю историю наших мероприятий на стадионе "Газпром Арена" дополнительных бумаг никогда не запрашивали. Только то, что положено по распоряжению города», — рассказал Зубицкий.

Представители Канье Уэста запрашивали семь-восемь миллионов долларов за одно шоу в России, рассказал ранее НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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