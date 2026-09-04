Минюст внес «Новую газету» в реестр иноагентов
Интернет-издание «Новая газета» было признано в РФ иноагентом. Об этом со ссылкой на российский Минюст сообщает RT.
В ведомстве указали, что издание распространяло материалы иноагентов, фейки о решениях и политике властей РФ, об избирательной системе страны, выступало против спецоперации на Украине.
По аналогичным причинам в реестр иноагентов включили журнал «Историческая экспертиза» («The historical expertise»), журналиста и публициста Сергея Лейбграда, издателя Феликса Сандалова, профессора Татьяну Татаринову.
Ранее Минюст запустил на официальном сайте новый реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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