К чему приведет переход Wildberries на партнерские пункты хранения товаров
Первые партнерские пункты приема товаров (ППТ) ускорят доставку и позволят отдельным предпринимателям зарабатывать больше, сказал Алексей Кременсков.
Появление партнерских пунктов приема товаров (ППТ) Wildberries не приведет к подорожанию товаров, но может ускорить доставку и предоставить выгодные возможности предпринимателям, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Первые ППТ Wildberries для обработки товаров продавцов начали работать в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах, сообщила пресс-служба компании. Партнерские пункты будут принимать товары для отправки на логистические объекты либо напрямую в ПВЗ, а также служить для временного хранения возвратов. Владельцы ППТ смогут получать вознаграждение за каждую коробку. За хранение возвратов свыше трех дней предусмотрена доплата со стороны маркетплейса. Кременсков назвал такую модель выгодной.
«Эта удобная модель, которая набирает популярность, как и дарксторы. Она позволяет разместить товары ближе к покупателю и таким образом ускорить доставку. Так работает "Яндекс Лавка" и подобные агрегаторы. Я бы не ожидал, что стоимость товаров подорожает с учетом введения новой модели, поскольку она сокращает логистические цепочки. Теоретически могут ввести дополнительный фильтр — вроде экспресс-доставка с доплатой. Пока такого анонса не было. Надеюсь, для сохранения репутации маркетплейсы не будут этого делать, это в их интересах», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, появление ППТ может принести прибыль владельцам ПВЗ.
«В вопросе вознаграждения агентов все зависит от самой модели фулфилмента. Кто-то захочет открыть и арендовать склад. В зависимости от стоимости аренды и расположения ППТ может быть невыгодным. Но кто-то, у кого уже есть большой ПВЗ, сможет использовать его и для ППТ в качестве фулфилмента. У каждого предпринимателя должно быть свое понимание финансовой модели бизнеса. В целом выгода может быть, если правильно все подсчитать», - объяснил он.
Ранее маркетплейс Ozon анонсировал использование своих ПВЗ в качестве небольших логистических хабов для хранения продукции продавцов. С 10 сентября в точках начнут продавать невостребованные товары, которые клиенты не забрали в течение двух недель или отменили. их будут доставлять в другие населённые пункты. В октябре селлеры смогут сами привозить товары в ПВЗ или отправлять их через ближайшую точку в другие регионы, напоминает «Радиоточка НСН».
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