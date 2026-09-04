Первые ППТ Wildberries для обработки товаров продавцов начали работать в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах, сообщила пресс-служба компании. Партнерские пункты будут принимать товары для отправки на логистические объекты либо напрямую в ПВЗ, а также служить для временного хранения возвратов. Владельцы ППТ смогут получать вознаграждение за каждую коробку. За хранение возвратов свыше трех дней предусмотрена доплата со стороны маркетплейса. Кременсков назвал такую модель выгодной.



«Эта удобная модель, которая набирает популярность, как и дарксторы. Она позволяет разместить товары ближе к покупателю и таким образом ускорить доставку. Так работает "Яндекс Лавка" и подобные агрегаторы. Я бы не ожидал, что стоимость товаров подорожает с учетом введения новой модели, поскольку она сокращает логистические цепочки. Теоретически могут ввести дополнительный фильтр — вроде экспресс-доставка с доплатой. Пока такого анонса не было. Надеюсь, для сохранения репутации маркетплейсы не будут этого делать, это в их интересах», - сказал он.