Недооценивать важность всех согласований и документов, когда речь идет о приезде громкого артиста из недружественной страны, значит быть очень наивным и молодым. Об этом НСН рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», состоятся, сообщила гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева, которое является организатором концерта. Она также заявила, что старт продаж билетов был согласован с площадкой, однако позже у организаторов запросили документы, которые «не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия». Сейчас эти бумаги находятся в процессе оформления, часть из них уже готова и отправлена на проверку. Ратников намекнул, что в этой неразберихе сыграл роль возраст организаторов.

«Вот в этом все эти молодые организаторы, которые появляются на рынке. Взаимодействие с ними — это риск для всех. Я доподлинно не знаю, о каких документах речь, но принимая во внимание, что мы живем во время, когда идет СВО, и находимся под адскими санкциями, то надо помнить, что большое количество стран настроено к нам недружелюбно. Какие разрешения необходимы для артиста из недружественной страны на таком большом хайпе и с таким скоплением людей — об этом знают только соответствующие органы, которые отвечают за безопасность людей и за имидж страны. И недооценивать важность этих моментов, значит быть наивным человеком», — рассказал он.