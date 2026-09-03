Неразбериху с концертом Канье Уэста объяснили «наивностью» Say Agency
Эдуард Ратников заявил НСН, что такие ситуации, как сейчас с согласованиями и документами по Канье Уэсту бывают только, когда речь идет о молодых организаторах.
Недооценивать важность всех согласований и документов, когда речь идет о приезде громкого артиста из недружественной страны, значит быть очень наивным и молодым. Об этом НСН рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», состоятся, сообщила гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева, которое является организатором концерта. Она также заявила, что старт продаж билетов был согласован с площадкой, однако позже у организаторов запросили документы, которые «не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия». Сейчас эти бумаги находятся в процессе оформления, часть из них уже готова и отправлена на проверку. Ратников намекнул, что в этой неразберихе сыграл роль возраст организаторов.
«Вот в этом все эти молодые организаторы, которые появляются на рынке. Взаимодействие с ними — это риск для всех. Я доподлинно не знаю, о каких документах речь, но принимая во внимание, что мы живем во время, когда идет СВО, и находимся под адскими санкциями, то надо помнить, что большое количество стран настроено к нам недружелюбно. Какие разрешения необходимы для артиста из недружественной страны на таком большом хайпе и с таким скоплением людей — об этом знают только соответствующие органы, которые отвечают за безопасность людей и за имидж страны. И недооценивать важность этих моментов, значит быть наивным человеком», — рассказал он.
Также Ратников раскрыл, каковы шансы, что концерт все-таки состоится.
«Я думаю, что шанс высокий. Не стопроцентный, но высокий. Потому что все заинтересованы в том, чтобы это произошло. Но нужно это сделать правильно, со всеми согласовав, обсудив и дав достаточно гарантий с каждой стороны», — подытожил он.
В свою очередь, Анна Субчева в своих соцсетях также прокомментировала обсуждение возраста своих сотрудников, отметив, что агентство молодое, но ее коллеги далеко не новички. «Да, у нас молодое концертное агентство, но, к сожалению, с немолодыми сотрудниками. У каждого из нас опыт работы в индустрии развлечений 15-17 лет. Поэтому назвать нас молодыми или свеженькими, к сожалению, нельзя», — заявила она в своих соцсетях.
Ранее промоутер Владимир Зубицкий в беседе с НСН заявил, что для проведения концерта на петербургской «Газпром Арене» организаторы должны получить разрешение от городской администрации, а также подготовить совместно с профильными ведомствами «паспорт безопасности».
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