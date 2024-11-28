«Стало даже смешнее!»: Камиль Ларин о переносе нового фильма «Квартета И»
Комедия «Один день в Стамбуле» от «Квартета И» не вышла на экраны в феврале, так как сценарий было решено сделать более динамичным, заявил НСН Камиль Ларин.
Комедия «Один день в Стамбуле» дорабатывалась несколько месяцев, чтобы динамично и смешно «перенести» театральный спектакль на экраны, рассказал актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с НСН.
В российский прокат 28 ноября выходит комедия «Один день в Стамбуле» от «Квартета И». По сюжету писатель, врач, чиновник и продюсер летят в Стамбул, чтобы встретиться со своим другом Вадимом. Но внезапно Вадим умирает, и помощник предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Роль чиновника исполнил Камиль Ларин, врача — Александр Демидов, писателя — Леонид Барац, а продюсера — Ростислав Хаит. Фильм был снят по сюжету пьесы и изначально должен быть выйти 22 февраля. Ларин признался, что картину «доделывали».
«Картина доделывалась, корректировалась, поэтому сроки были сдвинуты. Мы посчитали, что лучше было доделать, доформировать, это оказалось правильным решением. Просто перенос с языка театра в кино, экранизация спектакля – это всегда немного другое восприятие. Когда сценарий переносим на экран, нужна немного другая динамика и ритм. Сейчас сценарий стал динамичнее, а за счет монтажных сокращений стал даже смешнее», - объяснил он.
Он также рассказал, чем новая работа отличается от формата «О чем говорят мужчины».
«Мы стали взрослее, мы стали другими, у нас уже и мысли не такие, как были 14 лет назад. Почему появляется одна, вторая и так далее части «О чем говорят мужчины»? Это не потому что мы встали на поток, просто время идет, появляются иные мысли. Здесь у нас другой формат, другие персонажи, хотя мы все равно разговариваем о женщинах, о дружбе, о деловых отношениях и так далее», - рассказал Ларин.
Также Ларин анонсировал еще одну «мощную комедию», но уже в театре, премьера состоится в декабре.
«Сейчас готовим еще спектакль предновогодний. История интересная, четыре человека застревают в вип-зале одного провинциального города. Рейсы задерживаются, пурга, мы начинаем диалоги…Это такая мощная комедия с элементами драматического искусства. В декабре планируем сделать премьеру», - поделился собеседник НСН.
Ранее актер Александр Демидов рассказал «Радиоточке НСН», почему новый фильм с участниками «Квартета И» не стал продолжением франшизы «О чем говорят мужчины».
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