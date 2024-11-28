«Стало даже смешнее!»: Камиль Ларин о переносе нового фильма «Квартета И»

Комедия «Один день в Стамбуле» от «Квартета И» не вышла на экраны в феврале, так как сценарий было решено сделать более динамичным, заявил НСН Камиль Ларин.

Комедия «Один день в Стамбуле» дорабатывалась несколько месяцев, чтобы динамично и смешно «перенести» театральный спектакль на экраны, рассказал актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с НСН.

В российский прокат 28 ноября выходит комедия «Один день в Стамбуле» от «Квартета И». По сюжету писатель, врач, чиновник и продюсер летят в Стамбул, чтобы встретиться со своим другом Вадимом. Но внезапно Вадим умирает, и помощник предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Роль чиновника исполнил Камиль Ларин, врача — Александр Демидов, писателя — Леонид Барац, а продюсера — Ростислав Хаит. Фильм был снят по сюжету пьесы и изначально должен быть выйти 22 февраля. Ларин признался, что картину «доделывали».

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«Картина доделывалась, корректировалась, поэтому сроки были сдвинуты. Мы посчитали, что лучше было доделать, доформировать, это оказалось правильным решением. Просто перенос с языка театра в кино, экранизация спектакля – это всегда немного другое восприятие. Когда сценарий переносим на экран, нужна немного другая динамика и ритм. Сейчас сценарий стал динамичнее, а за счет монтажных сокращений стал даже смешнее», - объяснил он.

Он также рассказал, чем новая работа отличается от формата «О чем говорят мужчины».

«Мы стали взрослее, мы стали другими, у нас уже и мысли не такие, как были 14 лет назад. Почему появляется одна, вторая и так далее части «О чем говорят мужчины»? Это не потому что мы встали на поток, просто время идет, появляются иные мысли. Здесь у нас другой формат, другие персонажи, хотя мы все равно разговариваем о женщинах, о дружбе, о деловых отношениях и так далее», - рассказал Ларин.

Также Ларин анонсировал еще одну «мощную комедию», но уже в театре, премьера состоится в декабре.

«Сейчас готовим еще спектакль предновогодний. История интересная, четыре человека застревают в вип-зале одного провинциального города. Рейсы задерживаются, пурга, мы начинаем диалоги…Это такая мощная комедия с элементами драматического искусства. В декабре планируем сделать премьеру», - поделился собеседник НСН.

Ранее актер Александр Демидов рассказал «Радиоточке НСН», почему новый фильм с участниками «Квартета И» не стал продолжением франшизы «О чем говорят мужчины».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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