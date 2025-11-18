«Столото» удалило пост с участием Ларисы Долиной из-за атаки ботов
Лотерейный бренд «Столото» удалил публикацию о выпуске программы «Жилищная лотерея» с участием певицы Ларисы Долиной после массовой атаки ботов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации. Там подчеркнули, что народная артистка не является лицом проекта и появилась в эфире лишь как приглашенная гостья.
Удаленный пост был размещен 16 октября и сопровождался видео, где Долина поздравляет участников и победителей программы. Через два дня публикацию сняли, уточнили в компании.
Интерес к появлению артистки в лотерейном шоу усилился на фоне ее громкого имущественного спора. Летом 2024 года Долина сообщила, что продала квартиру стоимостью свыше 130 миллионов рублей под давлением мошенников. В марте 2025 года московский суд вернул жилье певице, отклонив встречный иск покупательницы Полины Лурье о ее выселении.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ноябре адвокат артистки заявил, что в адрес Долиной и его самого поступали угрозы убийством, требующие прекращения разбирательства, однако расследование этих эпизодов сейчас приостановлено, передает «Радиоточка НСН».
