«Столото» удалило пост с участием Ларисы Долиной из-за атаки ботов

Лотерейный бренд «Столото» удалил публикацию о выпуске программы «Жилищная лотерея» с участием певицы Ларисы Долиной после массовой атаки ботов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации. Там подчеркнули, что народная артистка не является лицом проекта и появилась в эфире лишь как приглашенная гостья.

Удаленный пост был размещен 16 октября и сопровождался видео, где Долина поздравляет участников и победителей программы. Через два дня публикацию сняли, уточнили в компании.