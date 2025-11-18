Польша добивается выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве ж/д путей

Польские власти намерены потребовать выдачи двух граждан Украины, которых следствие подозревает в организации подрыва железнодорожной линии, ведущей на украинское направление. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме.

Премьер отметил, что поручил МИД Польши незамедлительно инициировать дипломатические действия для их выдачи, отмечает «Свободная пресса».