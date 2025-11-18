Польша добивается выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве ж/д путей

Польские власти намерены потребовать выдачи двух граждан Украины, которых следствие подозревает в организации подрыва железнодорожной линии, ведущей на украинское направление. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме.

Премьер отметил, что поручил МИД Польши незамедлительно инициировать дипломатические действия для их выдачи, отмечает «Свободная пресса».

В Польше после взрыва на железной дороге введут третий уровень опасности

Он также подчеркнул, что власти предпримут дополнительные шаги для установления и задержания всех, кто может быть связан с произошедшим.

Инцидент произошел 16 ноября, когда полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении участка железной дороги. Позднее Туск уточнил, что причиной стала диверсия, а следственные органы установили причастность двух украинцев, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:УкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры