Польша добивается выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве ж/д путей
Польские власти намерены потребовать выдачи двух граждан Украины, которых следствие подозревает в организации подрыва железнодорожной линии, ведущей на украинское направление. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме.
Премьер отметил, что поручил МИД Польши незамедлительно инициировать дипломатические действия для их выдачи, отмечает «Свободная пресса».
Он также подчеркнул, что власти предпримут дополнительные шаги для установления и задержания всех, кто может быть связан с произошедшим.
Инцидент произошел 16 ноября, когда полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении участка железной дороги. Позднее Туск уточнил, что причиной стала диверсия, а следственные органы установили причастность двух украинцев, передает «Радиоточка НСН».
