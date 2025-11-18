Резкий рост зарплат для сотрудников без опыта работы объясняется дефицитом кадров, причем наиболее высокие заработки ждут начинающих курьеров, официантов и продавцов. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Зарплаты для новичков без опыта работы в некоторых профессиях выросли в столице за год на 25–63% при общем сокращении таких вакансий на 16%, сообщают пресс-службы сервисов по поиску работы. Мурадян объяснил подобную тенденцию дефицитом сотрудников.

«Логика очень простая: это связано с дефицитом кадров. Людей тотально не хватает. Из-за того, что людей не хватает, приходится повышать ставки. Если брать какие-то суперпримитивные профессии, в которых высокого порога входа не нужно, типа курьера или сортировщика, где компетенции не нужны, а заказов на ноябрь-декабрь будет очень много, туда готовы брать за любую цену даже новичка. Отсюда и рост зарплат», — сказал Мурадян.