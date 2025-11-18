Рост зарплат для сотрудников без опыта объяснили дефицитом кадров
Наиболее высокий доход могут получить сотрудники без опыта, которые устроятся на работу продавцами, официантами или курьерами, сказал НСН Гарри Мурадян.
Резкий рост зарплат для сотрудников без опыта работы объясняется дефицитом кадров, причем наиболее высокие заработки ждут начинающих курьеров, официантов и продавцов. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Зарплаты для новичков без опыта работы в некоторых профессиях выросли в столице за год на 25–63% при общем сокращении таких вакансий на 16%, сообщают пресс-службы сервисов по поиску работы. Мурадян объяснил подобную тенденцию дефицитом сотрудников.
«Логика очень простая: это связано с дефицитом кадров. Людей тотально не хватает. Из-за того, что людей не хватает, приходится повышать ставки. Если брать какие-то суперпримитивные профессии, в которых высокого порога входа не нужно, типа курьера или сортировщика, где компетенции не нужны, а заказов на ноябрь-декабрь будет очень много, туда готовы брать за любую цену даже новичка. Отсюда и рост зарплат», — сказал Мурадян.
Собеседник НСН также перечислили профессии, в которых сотрудников без опыта ждут наиболее высокие зарплаты.
«Если деньги нужны здесь и сейчас, новичкам можно рассмотреть все, что связано с доставкой, складской логистикой, курьерской службой, официантами и продавцами, загрузка там очень большая. Зарплаты в этих профессиях очень выросли. Например, у продавцов оклад идет от 45-50 тысяч рублей, 130-140 тысяч рублей вместе с премией — это то, на что готовы идти работодатели. Если мы говорим про отели, рестораны и кафе, то там с чаевыми, которые можно получить под Новый год, можно заработать очень прилично», — подытожил он.
Ранее Мурадян заявил, что сегодня мужчин из-за стереотипов почти не берут на такие позиции, как медбратья и няни, зато женщины активно идут в «мужские» профессии и все чаще становятся, например, профессиональными водителями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
