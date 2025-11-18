Россиянам рассказали, какой будет зима 2026 года

Синоптики отмечают, что возможны незначительные отклонения от нормы в пределах одного градуса, однако на востоке Центрального и Южного федеральных округов, а также в Приволжье, температурные аномалии превысят нормальные значения.

«Например, в столице ожидаются и многочисленные оттепели, и заморозки до минус 20 градусов, однако статистически они будут друг друга балансировать», - говорится в сообщении.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что грядущая зима в Европе и России будет аномально холодной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

