Россиянам рассказали, какой будет зима 2026 года
Среднесуточная температура зимой 2025-2026 годов на большей части России будет в пределах нормы. Об этом со ссылкой на долгосрочный прогноз Гидрометцентра РФ пишет сайт aif.ru.
Синоптики отмечают, что возможны незначительные отклонения от нормы в пределах одного градуса, однако на востоке Центрального и Южного федеральных округов, а также в Приволжье, температурные аномалии превысят нормальные значения.
«Например, в столице ожидаются и многочисленные оттепели, и заморозки до минус 20 градусов, однако статистически они будут друг друга балансировать», - говорится в сообщении.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что грядущая зима в Европе и России будет аномально холодной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали причины отказов по ипотеке
- Россиянам рассказали, какой будет зима 2026 года
- Крида сравнили с Безруковым: Кинокритик назвал лучшие фильмы 2025 года
- Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву
- Продюсер исключил изменение репертуара Шамана после свадьбы с Мизулиной
- Россиян предупредили об ответственности за игру S.T.A.L.K.E.R
- Россиянам посоветовали бороться с депрессией с помощью танцев
- Госдума одобрила ужесточение налоговых условий для иноагентов
- Пассивный вход и атмосфера: Почему россияне готовы менять работу за небольшую прибавку
- В Польше после взрыва на железной дороге введут третий уровень опасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru