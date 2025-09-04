«Скандалы на пользу»: Как фанбаза Егора Крида спасет кассу триллера «Вниз»
За первые выходные проката фильм «Вниз» может заработать в прокате до 30 миллионов рублей, допустил в разговоре с НСН Роман Исаев.
Фанбаза Егора Крида и скандалы вокруг имени артиста обеспечат достойную кассу триллеру «Вниз», заверил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Картина с Кридом в одной из главный ролей выходит в российский прокат с 4 сентября. По сюжету муж (играет Крид) с женой застревают в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем, который почему-то очень хорошо осведомлен о жизни этой пары. Исаев отметил, что за первые выходные фильм может заработать в кинотеатрах до 30 миллионов рублей.
«Это достаточно заметный фильм на фоне того, что несколько недель ничего серьезного для молодежи и аудитории постарше не выходило. Режиссер - Марюс Вайсберг, у проекта крупный прокатчик "Централ Партнершип", думаю, картина вполне может заработать приличные деньги, но без рекордов. Актерский состав неплохой, но не топовый, Егор Крид, каким бы "популярным ни был, все же больше певец, чем актер. Анфиса Черных тоже многими любима, но не является актрисой первой величины. Думаю, 20-30 миллионов за первые выходные фильм собрать может, но говорить о крупном прокате не приходится. Сентябрь традиционно слабый месяц для кинорелизов», - заявил он.
Ранее Егор Крид оказался в центре скандала – его шоу в «Лужниках» имело возрастное ограничение 12+, но во время выступления артист страстно поцеловался со своей танцовщицей, которая исполнила эротический танец с элементами стриптиза, всё в деталях транслировалось на огромном экране. После этого возмущенные общественники и депутаты обратились в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Крида и его шоу в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Исаев же допустил, что участие Егора Крида в фильме скорее пойдет проекту в плюс.
«"Неидеальный мужчина", первый фильм с его участием, был откровенно плохим. «Вниз» - российский триллер от профессиональной команды, которая создавала в прошлом достойные проекты. Думаю, участие Крида в этом случае – скорее положительный фактор. У него большая фанбаза, фанаты Егора - та аудитория, которая нужна проекту. Возможно, с актерской точки зрения он более интересно раскрылся в этой роли. Любой скандал подстегивает интерес. Мы помним, как ситуация с пьяным дебошем Никиты Кологривого в Новосибирске только раскачала интерес вокруг него. Думаю, все скандалы, если они не откровенно чернушные, не связаны с совсем уж жуткими вещами, работают скорее на пользу», - допустил Исаев.
Ранее кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что триллер сегодня востребован в российском кино, и в стране снимается довольно много фильмов в этом жанре.
