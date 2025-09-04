Ранее Егор Крид оказался в центре скандала – его шоу в «Лужниках» имело возрастное ограничение 12+, но во время выступления артист страстно поцеловался со своей танцовщицей, которая исполнила эротический танец с элементами стриптиза, всё в деталях транслировалось на огромном экране. После этого возмущенные общественники и депутаты обратились в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Крида и его шоу в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Исаев же допустил, что участие Егора Крида в фильме скорее пойдет проекту в плюс.

«"Неидеальный мужчина", первый фильм с его участием, был откровенно плохим. «Вниз» - российский триллер от профессиональной команды, которая создавала в прошлом достойные проекты. Думаю, участие Крида в этом случае – скорее положительный фактор. У него большая фанбаза, фанаты Егора - та аудитория, которая нужна проекту. Возможно, с актерской точки зрения он более интересно раскрылся в этой роли. Любой скандал подстегивает интерес. Мы помним, как ситуация с пьяным дебошем Никиты Кологривого в Новосибирске только раскачала интерес вокруг него. Думаю, все скандалы, если они не откровенно чернушные, не связаны с совсем уж жуткими вещами, работают скорее на пользу», - допустил Исаев.

Ранее кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что триллер сегодня востребован в российском кино, и в стране снимается довольно много фильмов в этом жанре.

