Россиянам назвали причины отказов по ипотеке
Около 70 % сделок на рынке новостроек Тюменской области совершаются с использованием ипотеки, однако банки продолжают отказывать части заявителей. Об этом «ФедералПресс» рассказала ипотечный брокер Марина Михно, отметив, что наиболее востребованными остаются семейная и рыночная программы.
По ее словам, до 1 февраля 2031 года заемщики могут оформить семейную ипотеку на прежних условиях, но после вступления новых правил в силу банкам придется учитывать кредитные истории обоих супругов, что потенциально увеличит долю отказов. Спрос сохраняется и на рыночные кредиты, по которым ставки сегодня варьируются от 20,83% до 23% годовых.
Эксперт пояснила, что ключевым фактором при рассмотрении заявки является долговая нагрузка клиента, которая не должна превышать половины его ежемесячного дохода. Банки стали внимательнее относиться к микрозаймам и рассрочкам от маркетплейсов, считая их индикаторами финансовой дисциплины. Среди других причин отказов — отсутствие официального трудоустройства, наличие долгов по налогам и коммунальным платежам, а также неполный пакет документов. В таких случаях банки часто предлагают привлекать созаемщика с подтвержденным доходом.
Чтобы повысить шансы на одобрение ипотеки, Михно рекомендует заранее исправить кредитную историю: закрыть имеющиеся задолженности, сократить лимиты по неиспользуемым кредитным картам и оптимизировать долговую нагрузку, в том числе путем объединения кредитов. Она также советует подготовиться к собеседованию в банке и при необходимости обратиться за консультацией к финансовому аналитику, поскольку стресс и неуверенность нередко приводят к отказу, передает «Радиоточка НСН».
