Россиянам назвали причины отказов по ипотеке

Около 70 % сделок на рынке новостроек Тюменской области совершаются с использованием ипотеки, однако банки продолжают отказывать части заявителей. Об этом «ФедералПресс» рассказала ипотечный брокер Марина Михно, отметив, что наиболее востребованными остаются семейная и рыночная программы.

По ее словам, до 1 февраля 2031 года заемщики могут оформить семейную ипотеку на прежних условиях, но после вступления новых правил в силу банкам придется учитывать кредитные истории обоих супругов, что потенциально увеличит долю отказов. Спрос сохраняется и на рыночные кредиты, по которым ставки сегодня варьируются от 20,83% до 23% годовых.