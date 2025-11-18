В Казани в многоквартирном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси
В Казани проводится проверка по факту взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Лукина, 1А. По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре на седьмом этаже поступило во вторник днем.
Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение на балконе квартиры на площади около пяти квадратных метров. В помещении было обнаружено тело мужчины.
Прокуратура Авиастроительного района сообщила, что после хлопка газа и последующего возгорания организовала проверку обстоятельств инцидента. На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Руслан Гусамов для координации первичных действий.
В надзорном ведомстве отметили, что совместно со специалистами профильных служб предстоит установить причины происшествия и оценить соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, передает «Радиоточка НСН».
