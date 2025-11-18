С актера Деревянко взыскали более 13 млн рублей

Измайловский суд Москвы солидарно взыскал с актёра Павла Деревянко и криптобизнесмена Григория Музуляна более 13 млн рублей долга. Об этом сообщает РИА Новости.

Актер Павел Деревянко рассказал, что друг обманул его на 45 миллионов рублей

Отмечается, что истец Сергей Николенко заключил Музуляном и Деревянко договор займа на пять млн рублей. После того, как деньги не были возвращены в срок, он обратился в суд.

Деревянко, в свою очередь, заявил, что денежных средств от Николенко не получал и подал встречный иск. Сначала суд принял сторону актёра, однако кассация направила дело на пересмотр.

Согласно материалам дела, Музулян предложил Деревянко инвестировать. Актёр вложил крупную сумму, а также передал криптобизнесмену деньги, которые взял в кредит в банках. В документах, которые Музулян передал ему на подпись, займодавцем был указан Николенко.

В настоящее время, в отношении криптобизнесмена возбуждено дело о мошенничестве. Музулян арестован, а Деревянко проходит, как потерпевший.

Ранее юрист Роман Кузьмин заявил, что народный артист РФ Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все свои накопления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
