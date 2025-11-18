С актера Деревянко взыскали более 13 млн рублей
Измайловский суд Москвы солидарно взыскал с актёра Павла Деревянко и криптобизнесмена Григория Музуляна более 13 млн рублей долга. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что истец Сергей Николенко заключил Музуляном и Деревянко договор займа на пять млн рублей. После того, как деньги не были возвращены в срок, он обратился в суд.
Деревянко, в свою очередь, заявил, что денежных средств от Николенко не получал и подал встречный иск. Сначала суд принял сторону актёра, однако кассация направила дело на пересмотр.
Согласно материалам дела, Музулян предложил Деревянко инвестировать. Актёр вложил крупную сумму, а также передал криптобизнесмену деньги, которые взял в кредит в банках. В документах, которые Музулян передал ему на подпись, займодавцем был указан Николенко.
В настоящее время, в отношении криптобизнесмена возбуждено дело о мошенничестве. Музулян арестован, а Деревянко проходит, как потерпевший.
Ранее юрист Роман Кузьмин заявил, что народный артист РФ Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все свои накопления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
