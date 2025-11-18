СМИ: На Украине сомневаются в приоритетном получении истребителей Rafale

Украинские военные сомневаются, что страна сможет получить французские истребители Rafale раньше других заказчиков, сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя оборонного ведомства. По его словам, мировые поставки этих самолетов ограничены, а очередь на них уже сформирована из большого числа государств.

Как пишет издание, европейские дипломаты также выражают сомнения в реалистичности украинских планов. Один из них отметил, что закупка Rafale параллельно со шведскими Gripen вызывает вопросы из-за финансовых ограничений Киева, отмечает RT.