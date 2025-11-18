СМИ: На Украине сомневаются в приоритетном получении истребителей Rafale

Украинские военные сомневаются, что страна сможет получить французские истребители Rafale раньше других заказчиков, сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя оборонного ведомства. По его словам, мировые поставки этих самолетов ограничены, а очередь на них уже сформирована из большого числа государств.

Как пишет издание, европейские дипломаты также выражают сомнения в реалистичности украинских планов. Один из них отметил, что закупка Rafale параллельно со шведскими Gripen вызывает вопросы из-за финансовых ограничений Киева, отмечает RT.

Песков: Поставка Украине истребителей Rafale не изменит ситуацию на поле боя

Украинский военный источник подчеркнул, что даже при наличии средств страна вряд ли сможет получить самолеты быстро, поскольку производители не продают их в необходимых объемах и вряд ли сделают исключение для Украины.

17 ноября президенты Франции и Украины подписали декларацию о военном сотрудничестве, включающую планы Киева приобрести 100 истребителей Rafale, а также системы ПВО SAMP-T, радиолокационные станции и беспилотники. В российском руководстве этот шаг назвали недружественным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Париж «разжигает провоенные настроения», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаИстребители

Горячие новости

Все новости

партнеры