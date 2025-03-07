«Весело, но мучительно»: Худрук «Мастерской Фоменко» Каменькович о секретах «Аркадии»
Спектакль «Аркадия» получился математически выверенным, а в его создании принимали участие пять актеров, понюхавших «режиссерский порох», сказал в эфире НСН Евгений Каменькович.
Художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович в интервью НСН раскрыл подробности создания спектакля «Аркадия», премьера которого недавно прошла в Москве.
Режиссером постановки выступил сам Каменькович, спектакль основан на пьесе британского драматурга Тома Стоппарда. По данным билетного оператора «Kassir.ru», «Аркадия» стала самой востребованной в Москве театральной постановкой на выходные 7-8 марта. Каменькович назвал спектакль «математически выверенным».
«Секрет математической выверенности спектакля кроется в его подготовительном периоде. Поскольку Мастерская Петра Фоменко - театр "читающий," нам помогал Курчатовский институт, Лебедевский, нам много людей помогало. Моя личная проблема была в том, что когда мы это делали ещё в студенческую пору (впервые Каменькович поставил «Аркадию» 1999-м году в рамках студии при «Мастерской», одну из ролей в том спектакле играл Евгений Цыганов – прим. НСН), то мы так легко всё с наскока проскочили, какие-то подводные камни. И я, честно говоря, этим спектаклем очень гордился. А сейчас времени было гораздо больше на подготовку», - сказал Каменькович.
Тем не менее, по его словам, из-за сложности материала репетиции проходили мучительно.
«Театр все-таки серьезная штука, это не институт, где всегда можно хулиганить в любой ситуации. Репетиции шли весело, но очень мучительно, потому что даже если бы я прочитал, что такое второй закон термодинамики, не могу сказать, что я это запомню. На самом деле все во многом получилось благодаря Леше Трегубову, который был нашим художником, и прекрасному художнику по свету Игорю Фомину, с которым мы первый раз работали в Александринском театре. Они нас поставили в такие жёсткие рамки, что форма спектакля рождалась естественным образом. Здесь всё сошлось. Ну и потом мне было очень легко, потому что из всего актерского состава пятеро понюхали режиссёрский порох. Они всегда понимали: вдруг мне трудно, вдруг я что-то не понимаю. Порой, я просто выбирал из разных вариантов, хотя, конечно, много и сам предлагал. Самое смешное, что ничего из того, что было открыто в конце ХХ века на третьем этаже ГИТИСа, мне не удалось использовать», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что новый худрук «Ленкома» Владимир Панков намерен убрать из репертуара театра спектакли Алексея Франдетти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Бразилии автобус упал в овраг, пострадали 25 человек
- Польский волейбольный клуб снялся с турнира в Дубае из-за россиян
- СМИ: Италия, Германия и Франция выступили против конфискации российских активов
- Саммит АТЭС пройдет в Кенчжу с 31 октября по 1 ноября
- Канада увеличит военное присутствие в Арктике
- В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии пострадали восемь человек
- Меняйло: Госпитализированный Гаглоев чувствует себя хорошо
- Прокурор запросил до 20 лет тюрьмы для обвиняемых в хищении у Волочковой
- В Торговой палате США предложили снять санкции с авиации и банков
- Пушков: Макрон отомстил Трампу за холодный прием в Вашингтоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru