«Рейган», дьявол и душа: Алексей Воробьев о романе в стихах, Голливуде и трансформации
Фильм «Рейган» не допустили до «Оскара» голливудские демократы, сказал в эфире НСН Алексей Воробьев, признавшись, что плакал над «дьявольским романом».
Музыка: «Я перестал подстраиваться!»
Известный актер и экс-участник «Евровидения» Алексей Воробьев в интервью НСН рассказал о своих проектах в Голливуде и смене музыкального менталитета, а также анонсировал выход книги стихов.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Вячеслав Бутусов отметит Международный женский день в Нижнем Новгороде, The Hatters порадует фанатов в Самаре, ну а Сергей Шнуров начнет с Сочи свой концертный тур.
Московских фанатов рок-музыки порадуют Гарик Сукачев и Николай Носков, Светлана Сурганова и «Крематорий» выступят в Питере, ну а «Ария» в выходные начнет зарубежный тур с выступления в Турции.
Алексей Воробьев признался НСН, что обожает группы Muse и Radiohead, при этом в его новой песне «Танго прощания» есть слова о Викторе Цое. При этом он раскрыл секреты своего нового альбома.
«6 марта у меня был концерт, на котором я впервые исполнил музыкальные композиции, которые войдут в новый альбом. Какое это удовольствие, вы не представляете! Я в январе потратил свои каникулы на новый альбом, наверное, самый музыкальный из всего, что я написал в своей жизни. Потому что я вообще перестал думать о том, какой мне нужен формат в музыке, что сейчас популярно на радиостанциях. Я полжизни пытался подстроиться под это и понял, что это не приносит удовольствия и радости ни мне, ни слушателям, которые любят, когда я пишу так, как я чувствую. Мой новый альбом, который называется «Дневник романтика», - он абсолютно такой, как душа просила. Играет аккордеон, духовые, скрипки, это музыка, мелодии, которые где-то внутри меня. Там нет песен, в которых я хотел бы увидеть запоминающийся припев, да плевать на это! Я хотел, чтобы мне было хорошо, когда я это пою и когда я это включаю. Начиная с композиции «Художник», я вообще изменил свой подход к музыке. Я хочу, чтобы прежде всего я хотел это включить, послушать и узнать там себя, услышать там часть себя. Иначе зачем я это вообще делаю?» - разъяснил Воробьев, выступавший на «Евровидении»-2011 как Alex Sparrow.
Театр и литература: Дьявол, слезы и поэт
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок праздничных выходных спектакль «Аркадия» (на фото) в театре «Мастерская Петра Фоменко» и «Пигмалион» в «Современнике».
Театралы Петербурга идут на «Привидения» и «Искусителя», Максим Аверин даст моноспектакль в Краснодаре, ну а Алексей Воробьев рассказал о новой ипостаси своего творчества.
«Очень скоро ко всем моим ипостасям в жизни добавится еще одна, а именно - поэт, литератор. Этим летом я выпущу книгу, это роман в стихах «Письмо в прошлое». Я его уже закончил, а сейчас уже финальная стадия правок. Мой отрицательный персонаж – дьявол. Очень хотелось понять этого персонажа, а не обвинять его во всем, что происходит. У нас это так принято, такая безответственность. Что ни случись: Ой, бес попутал! Вот, черт дернул! Ты можешь ответственность брать за свои поступки, в конце концов? Причем тут черт, он мимо даже не проходил! Он у меня, конечно, все равно отрицательный персонаж, но при этом хотелось бы его понять еще, как существо, у которого тоже есть свои взгляды на мир и человечество, и отношения и к небесам, и к земле», - рассказал актер.
Он признался, что плакал во время написания книги, в которой много личного.
«Это невероятно увлекательное произведение, довольно автобиографичное во многом, в нем я разбираюсь с какими-то вопросами, которые заботят меня порой посреди ночи, когда я лежу в кровати и думаю. Там будет очень много меня. Я в жизни никогда столько не плакал, как во время написания этой книги. Это была какая-то моя личная терапия. Порой я просто не мог остановиться и рыдал, и очень рад этому. Я не стесняюсь в этом признаться, потому что это правда», - подчеркнул собеседник НСН.
Кино: Рейган, Малкович и «Лягушка»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут сказка «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым и байопик «Роднина» о судьбе прославленной олимпийской чемпионки. Кроме того, российские зрители увидят фэнтези с Милой Йовович «В потерянных землях».
Ну а Алексей Воробьев, снимающийся и в России, и в США, рассказал о роли в фильме «Рейган».
«Подготовка к роли у меня проходила очень интересно. Пожалуй, впервые в жизни она была невероятно основательной. Конечно, обидно, что если бы он вышел на полгодика позже - был бы номинирован на «Оскар». Но в тот момент у власти была другая политическая партия, поэтому фильм не получил вообще ни одной номинации, просто потому что это про республиканца, а Голливуд — это демократы. Поэтому его даже в короткий шорт-лист не включили. Это было немножко обидно. Я общался с продюсерами - всем понятно, что этот фильм вполне на уровне «Оскара», и актерские работы там есть очень хорошие, которые заслуживают и достойны», - подчеркнул он.
Актер также раскрыл секреты работы голливудских звезд.
«Импровизации я обожаю. Я считаю, это момент свободы. Импровизация — это то, что дарит тебе веселье и добавляет настоящей жизни в кадр. Я понял ее ценность, когда снимался на Netflix в сериале «Space Force» («Космические войска»). В первый съемочный день у меня была сцена со Стивом Кареллом. Я оказался в ситуации, где я начинающий артист, да еще из России, которого никто не знает. Я был зажат в рамках: мне говорят, я делаю. При этом я видел, как Стив в этой нашей первой сцене пробует в каждом дубле на своем крупном плане разные оценки и реакции. Он мнет персонажа, как пластилин, поскольку сам еще не знает, каким этот персонаж должен быть в идеале. Это была абсолютная импровизация. При этом на той же съемочной площадке Джон Малкович сыграет 15 дублей - и каждый под копирку. У него четко расписан сценарий, и он от этого отступает просто микронно. Это два артиста, которые играют две главные роли в этом сериале, но у них абсолютно разный подход», - отметил Воробьев.
Он также рассказал о своих новых российских фильмах.
«Скоро выйдет фильм «Ворожея», где я играю главное вселенское зло. Я рад, что наконец сыграл злодея. Я всю жизнь играю более-менее позитивных или веселых. Порой у меня были драматичные роли, где я прямо психопатов играл, но так, чтобы сыграть божество, у которого есть определенный счет к человечеству. Он очень интересно общается, «обволакивает», никуда не торопит. Ему нравится, когда другие начинают злиться. Он существо, которое прямо питается энергией. Я таких людей встречал в жизни. Ты кричишь, бьешь по столу, а он на тебя смотрит и ему хорошо. Кроме того, скоро, наконец, выйдет фильм «Больше, чем футбол». Я очень рад. Мы его два года назад сняли, но был очень долгий постпродакшн. Там очень интересная роль. Мне кажется, это единственная главная роль в кино, в которой у меня очень мало текста. Я когда прочитал сценарий, то сразу позвонил режиссеру и сказал: «Хочу!» У него все происходит внутри, он мало говорит, а внутри там всё время какие-то безумные переживания, которые нужно было сыграть», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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