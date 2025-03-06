«Рейган», дьявол и душа: Алексей Воробьев о романе в стихах, Голливуде и трансформации

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Известный актер и экс-участник «Евровидения» Алексей Воробьев в интервью НСН рассказал о своих проектах в Голливуде и смене музыкального менталитета, а также анонсировал выход книги стихов.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.



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Вячеслав Бутусов отметит Международный женский день в Нижнем Новгороде, The Hatters порадует фанатов в Самаре, ну а Сергей Шнуров начнет с Сочи свой концертный тур.

Московских фанатов рок-музыки порадуют Гарик Сукачев и Николай Носков, Светлана Сурганова и «Крематорий» выступят в Питере, ну а «Ария» в выходные начнет зарубежный тур с выступления в Турции.

Алексей Воробьев признался НСН, что обожает группы Muse и Radiohead, при этом в его новой песне «Танго прощания» есть слова о Викторе Цое. При этом он раскрыл секреты своего нового альбома.

«6 марта у меня был концерт, на котором я впервые исполнил музыкальные композиции, которые войдут в новый альбом. Какое это удовольствие, вы не представляете! Я в январе потратил свои каникулы на новый альбом, наверное, самый музыкальный из всего, что я написал в своей жизни. Потому что я вообще перестал думать о том, какой мне нужен формат в музыке, что сейчас популярно на радиостанциях. Я полжизни пытался подстроиться под это и понял, что это не приносит удовольствия и радости ни мне, ни слушателям, которые любят, когда я пишу так, как я чувствую. Мой новый альбом, который называется «Дневник романтика», - он абсолютно такой, как душа просила. Играет аккордеон, духовые, скрипки, это музыка, мелодии, которые где-то внутри меня. Там нет песен, в которых я хотел бы увидеть запоминающийся припев, да плевать на это! Я хотел, чтобы мне было хорошо, когда я это пою и когда я это включаю. Начиная с композиции «Художник», я вообще изменил свой подход к музыке. Я хочу, чтобы прежде всего я хотел это включить, послушать и узнать там себя, услышать там часть себя. Иначе зачем я это вообще делаю?» - разъяснил Воробьев, выступавший на «Евровидении»-2011 как Alex Sparrow.

