«Безумные идеи»: Виторган похвалил за дерзость режиссера новых «Мертвых душ»
Владимир Комаров рассказал в эфире НСН, как у него возникла идея о помещиках-женщинах, Максим Виторган назвал прекрасными работы объединения «Озеро», а Евгений Каменькович указал на эпицентр безумных театральных идей.
В Москве на модной театральной площадке «Пространство Внутри» состоялась премьера спектакля «Мертвые души», о котором рассказали специальному корреспонденту НСН его режиссер, член объединения «Озеро» Владимир Комаров, а также актер Максим Виторган.
В спектакле задействованы Виктория Исакова, Мария Смольникова, Светлана Иванова и Таисия Вилкова. При этом он сделан не по произведению Николая Гоголя, а по пьесе, которую Комаров написал в соавторстве с Миленой Черкес по мотивам гоголевских «Мертвых душ» и «Ревизора». Режиссер отметил, что в основе его спектаклей лежат «суперидеи».
«Обычно я что-то делаю после того, как у меня возникает суперидея, а затем приходит ощущение, что я не могу этого не делать. И такая идея возникла! Она заключалась в том, что Чичиков прибыл в Россию начала XIX века из XXI века. Спектакль должен "наиграться", чтобы стало понятно, о чём он. Тут всё: и Россия, и время, и жизнь, и смерть. Когда спектакль только замышлялся, у меня сразу возникла идея, что все помещики должны быть женщинами. Затем начался подбор актрис. Мне кажется, очень важно, что каждая из них оказалась на своем месте. И каждая отдала часть себя своему персонажу», - отметил Комаров.
Он также рассказал, как возникло творческое объединение «Озеро».
«Я, Андрей Маник и Гоша Токаев – однокурсники, мы играли вместе еще со студенческих спектаклей ГИТИСа. Потом в один момент поняли, что хотим продолжать играть эти спектакли, затем обросли какими-то людьми, которые тоже, как оказалось, хотят с нами играть. Мы начали придумывать новые спектакли и просто играть. При этом все пытаемся делать своими руками, начиная с декораций, костюмов, и заканчивая социальными сетями. Как оказалось, - это трудная работа, но мы пока справляемся», - отметил режиссер.
Со своей стороны, актер Максим Виторган назвал спектакль «Мертвые души» новым шагом в развитии «Озера».
«Это прекрасно, когда есть дерзкий, свободный, живой взгляд художника. Он может совпадать с твоим, он может нравиться и не нравиться, но он интересный, увлекательный. Это не нафталин. Для меня этот спектакль оказался крайне неожиданным. Все спектакли объединения "Озеро" таковы. "Мертвые души" становятся в один ряд с предыдущими постановками "Озера" и становятся развитием творческого объединения, его новым шагом. Это прекрасно!», - подчеркнул Виторган, который также сотрудничает с объединением «Озеро». Он, в частности, играет в спектакле «Три сестры» Андрея Маника.
По словам художественного руководителя Театра Мастерская Петра Фоменко Евгения Каменьковича, «Пространство Внутри» сейчас стало ведущей театральной площадкой Москвы.
«Мне кажется, что "Пространство Внутри" сейчас сильно всех опережает. Здесь выскакивают какие-то самые безумные идеи, и тут можно попробовать себя. Мне кажется, в Москве таких мест больше нет. Таких пространств должно быть много», - сказал Каменькович НСН.
Балерина Анастасия Волочкова ранее сказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Константин Хабенский не затмит звезду балета Николая Цискаридзе в спектакле «Кабала святош» в МХТ имени Чехова.
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