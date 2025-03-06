«Безумные идеи»: Виторган похвалил за дерзость режиссера новых «Мертвых душ»

В Москве на модной театральной площадке «Пространство Внутри» состоялась премьера спектакля «Мертвые души», о котором рассказали специальному корреспонденту НСН его режиссер, член объединения «Озеро» Владимир Комаров, а также актер Максим Виторган.

В спектакле задействованы Виктория Исакова, Мария Смольникова, Светлана Иванова и Таисия Вилкова. При этом он сделан не по произведению Николая Гоголя, а по пьесе, которую Комаров написал в соавторстве с Миленой Черкес по мотивам гоголевских «Мертвых душ» и «Ревизора». Режиссер отметил, что в основе его спектаклей лежат «суперидеи».