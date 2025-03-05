«Фрики, крики и бомонд»: «Курьер» Панкова затмил «Дон Кихота» Федорова

ОТ ФЕДОРОВА ДО ДОДИНА: СТУДЕНТЫ, ФРИКИ И БОМОНД

Режиссер Антон Федоров, взявший в прошлом году премию «Звезда театрала» за лучший драматический спектакль, на этот раз представил свой новый эксперимент «Дон Кихот» на сцене Театра Наций.

На эту премьеру, также как и на «Курьер», собрался весь театральный (и не только) бомонд – от Константина Хабенского с Константином Богомоловым до Ивана Урганта, правда, не все из них смогли досмотреть постановку с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, при том, что актер играет самозабвенно.

Федоров помещает Дон Кихота в наше время. Ставя перед собой благие цели, главный герой для их достижения готов сам страдать и приносить страдания окружающим его людям. Действие спектакля разворачивается в заброшенной прачечной в духе фильмов Тарантино с многочисленными сценами насилия. При этом все персонажи на сцене - фрики или клоуны. На этом фоне зрители окончательно перестают понимать суть происходящего.

Еще одним знаковым событием февраля в Москве стала «Аркадия» в постановке худрука театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгения Каменьковича.

Тем временем худрук Малого драматического театра (МДТ) Лев Додин выпустил в Санкт-Петербурге со своими студентами спектакль «Ромео и Джульетта во мгле» по мотивам нетленной пьесы Уильяма Шекспира, а также ещё целого ряда авторов, пишущих о любви в условиях войн. В нем задействованы студенты, которых Додин набрал в 2021 году. Этому предшествовал 14-летний перерыв, после того, как он выпустил курс Лизы Боярской, Данилы Козловского и Дмитрия Волкострелова.

По мнению театрального критика Марины Дмитревской, этот спектакль перекликается с прежними выпусками Додина.

«Это история расставаний молодых людей, которые обречены не быть вместе, потому что они или принадлежат разным странам, или принадлежат разным расам, или враждуют их семьи, или враждует их религия. Это разные варианты вот этой невозможности любви молодых людей в страшном враждующем мире. В этом спектакле иногда чувствуешь какой-то давний спектакль «Клаустрофобия». Иногда в нем чувствуешь какой-то давний дипломный спектакль «Стройбат». Это все прошлые курсы Додина. То есть для меня это еще воспоминания Додина и о прежних курсах, и о том, какой путь он с ними проходил, потому что это его самый поздний курс. Это очень хорошие индивидуальности. Интересно, каким будет второй их спектакль?» - задалась вопросом Дмитревская.