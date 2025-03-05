«Фрики, крики и бомонд»: «Курьер» Панкова затмил «Дон Кихота» Федорова
Дмитрий Певцов назвал спектакль Панкова редким явлением для Москвы, «Дон Кихот» в стиле Тарантино не зашел столичному бомонду, ну а марте интригует самой загадочной премьерой сезона.
Главными театральными событиями февраля в Москве стали премьера спектакля Владимира Панкова «Курьер» и «Дон Кихот» Антона Федорова. Эти работы получили противоречивые оценки, при этом спектакль Льва Додина «Ромео и Джульетта во мгле» занял умы театралов Санкт-Петербурга.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин подвел итоги последнего месяца зимы, указав и на знаковые мартовские премьеры.
ТРИУМФ «КУРЬЕРА»: «ЛУЧШИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ!»
Самой громкой премьерой февраля стал спектакль «Курьер», поставленный по сценарию одноименного фильма Карена Шахназарова в Центре драматургии и режиссуры художественным руководителем ЦДР Владимиром Панковым. Собралась вся театральная Москва. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, «Курьер» - это лучший спектакль в столице за последние несколько лет.
«Считаю, что это один из лучших спектаклей Москвы из тех, что я видел за последние годы. Эта история в театре работает и на тех, кто вырос или каким-то образом помнит 1980-е годы, музыку того времени, и на любого другого человека, который этот опыт взросления получил значительно позже. Это театр, в котором очень много хорошего соединилось. Это и театр хороших актерских работ, и театр, в котором есть какая-то мюзикловая слаженность в мастерстве. Кроме того, это история, которая очень ложится на наши сегодняшние переживания, потому что в картине Шахназарова этот сюжет разворачивается на фоне афганской кампании, и ты понимаешь, как хочется, чтобы этот мальчик, который уходит в армию, вернулся живым. Там очень много всего того, что заставляет подключаться к каждому герою», - отметил Заславский.
Народный артист России Дмитрий Певцов также не скрывал восторга от спектакля Панкова, с недавних пор ставшего и худруком «Ленкома».
«Я посмотрел блистательный спектакль "Курьер", который меня сильно порадовал, потому что это редкое явление на московской театральной сцене. Со сцены шла любовь, свет, радость, добро, надежда, музыка, юмор, хулиганство и огромный талант всего коллектива и его худрука», - подчеркнул актер.
ОТ ФЕДОРОВА ДО ДОДИНА: СТУДЕНТЫ, ФРИКИ И БОМОНД
Режиссер Антон Федоров, взявший в прошлом году премию «Звезда театрала» за лучший драматический спектакль, на этот раз представил свой новый эксперимент «Дон Кихот» на сцене Театра Наций.
На эту премьеру, также как и на «Курьер», собрался весь театральный (и не только) бомонд – от Константина Хабенского с Константином Богомоловым до Ивана Урганта, правда, не все из них смогли досмотреть постановку с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, при том, что актер играет самозабвенно.
Федоров помещает Дон Кихота в наше время. Ставя перед собой благие цели, главный герой для их достижения готов сам страдать и приносить страдания окружающим его людям. Действие спектакля разворачивается в заброшенной прачечной в духе фильмов Тарантино с многочисленными сценами насилия. При этом все персонажи на сцене - фрики или клоуны. На этом фоне зрители окончательно перестают понимать суть происходящего.
Еще одним знаковым событием февраля в Москве стала «Аркадия» в постановке худрука театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгения Каменьковича.
Тем временем худрук Малого драматического театра (МДТ) Лев Додин выпустил в Санкт-Петербурге со своими студентами спектакль «Ромео и Джульетта во мгле» по мотивам нетленной пьесы Уильяма Шекспира, а также ещё целого ряда авторов, пишущих о любви в условиях войн. В нем задействованы студенты, которых Додин набрал в 2021 году. Этому предшествовал 14-летний перерыв, после того, как он выпустил курс Лизы Боярской, Данилы Козловского и Дмитрия Волкострелова.
По мнению театрального критика Марины Дмитревской, этот спектакль перекликается с прежними выпусками Додина.
«Это история расставаний молодых людей, которые обречены не быть вместе, потому что они или принадлежат разным странам, или принадлежат разным расам, или враждуют их семьи, или враждует их религия. Это разные варианты вот этой невозможности любви молодых людей в страшном враждующем мире. В этом спектакле иногда чувствуешь какой-то давний спектакль «Клаустрофобия». Иногда в нем чувствуешь какой-то давний дипломный спектакль «Стройбат». Это все прошлые курсы Додина. То есть для меня это еще воспоминания Додина и о прежних курсах, и о том, какой путь он с ними проходил, потому что это его самый поздний курс. Это очень хорошие индивидуальности. Интересно, каким будет второй их спектакль?» - задалась вопросом Дмитревская.
ПРЕМЬЕРЫ МАРТА: ЗАГАДОЧНЫЙ ГОГОЛЬ И «ЖЕНЩИНЫ» СИГАЛОВОЙ
Режиссер Игорь Миркурбанов представит в марте в «Ленкоме» спектакль с необычным названием «ГоГоЛьИЛиАДа» по произведениям Николая Гоголя. Эту премьеру уже называют самой загадочной в сезоне. Эта постановка вобрала в себя тексты таких гоголевских произведений, как «Нос», «Портрет», «Мертвые души», «Записки сумасшедшего» и «Ревизор».
МХТ имени Чехова подготовил к Международному женскому дню премьеру спектакля «8 разгневанных женщин» в постановке Аллы Сигаловой. Помимо самой Сигаловой в нем задействовано целое созвездие актрис, в числе которых Дарья Мороз, Софья Эрнст, Аня Чиповская и Александра Ребенок. Он рассчитан на любителей французских детективов и прекрасных российских актрис.
В Вахтанговском театре Влад Наставшев после успеха спектакля «Повесть о Сонечке» по прозе Марины Цветаевой взялся за «Идиота» Достоевского. При этом он выступил не только, как постановщик, а также как художник-сценограф и автор музыки. Этот спектакль также можно отнести к экспериментальному театру.
Ну а Валерий Фокин готовит настоящую бомбу для любителей театра. Худрук Театра наций Евгений Миронов сообщил, что сыграет главную роль в спектакле Фокина «Смерть Ивана Ильича». Дата премьеры пока не раскрывается, однако, скорее всего, что этот спектакль откроет уже новый сезон.
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