Володин анонсировал ряд инициатив по совершенствованию миграционной политики

Несколько инициатив по совершенствованию миграционной политики, направленных на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности планируют внести в Госдуму. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в Max.

«Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики», - написал он.

Так, планируется сократить с 90 до 30 дней обязательный срок прохождения медосвидетельствования для всех иностранцев, прибывающих в РФ более чем на три месяца, пишет RT. Медицинские организации обяжут направлять информацию об оформленных заключениях в МВД, о выявлении у мигрантов инфекционных заболеваний - в Роспотребнадзор.

Кроме того, в числе инициатив введение штрафов с возможностью выдворения иностранных граждан за уклонение от медосвидетельствования. Также власти планируют установить повышенную уголовную ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний, которые опасны для окружающих.

Между тем в России ввели единый формат тестирования мигрантов на знание языка. Экзамены будут проводить исключительно в цифровом формате.

