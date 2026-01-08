Володин анонсировал ряд инициатив по совершенствованию миграционной политики
Несколько инициатив по совершенствованию миграционной политики, направленных на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности планируют внести в Госдуму. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в Max.
«Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики», - написал он.
Так, планируется сократить с 90 до 30 дней обязательный срок прохождения медосвидетельствования для всех иностранцев, прибывающих в РФ более чем на три месяца, пишет RT. Медицинские организации обяжут направлять информацию об оформленных заключениях в МВД, о выявлении у мигрантов инфекционных заболеваний - в Роспотребнадзор.
Кроме того, в числе инициатив введение штрафов с возможностью выдворения иностранных граждан за уклонение от медосвидетельствования. Также власти планируют установить повышенную уголовную ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний, которые опасны для окружающих.
Между тем в России ввели единый формат тестирования мигрантов на знание языка. Экзамены будут проводить исключительно в цифровом формате.
