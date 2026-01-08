В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК с ИИ
Единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением искусственного интеллекта появится в России. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Поручение о создании ресурса дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам отраслевой стратегической сессии.
«Цифровая платформа обеспечит интеграцию федеральных государственных информационных систем, позволит реализовать сервисную модель управления агропромышленным комплексом... будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций», - отметили в кабмине.
В создании платформы будут принимать участие Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, а также Россельхознадзор и Росрыболовство. Исполнить поручение необходимо до 30 декабря 2026 года, представить промежуточный доклад в правительство - не позднее 1 июля.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что агропромышленный комплекс России вырос более чем на 50 процентов за десятилетие.
