По сюжету Крошу и Ежику предстоит перенестись в реальный мир, в котором они перевоплотятся в детей. Герои отправятся на Марс на космическом корабле. Лукьяненко отметил, что создание сценария далось ему легко. Помимо прочего, он также сам снялся в небольшом эпизоде картины.

«Я уже делал пару серий для "Смешариков". Очень люблю мультсериал. Когда он появился, мой старший сын был маленьким, и мы вместе смотрели мультфильм. Можно сказать, я вырос на нем. Мне вполне понятны характеры персонажей, взаимоотношения в их маленьком мирке. Сделать так, чтобы мультяшные персонажи внезапно ожили, причем в человеческом облике, было интересной задачей. Родилась идея, я ее озвучил, и она была одобрена. В дальнейшем сценарий до самых съемок остался ровно таким, как я придумал. Так бывает далеко не всегда. Возможно, помогло то, что мы работали в тесном контакте с режиссером Андреем Мармонтовым. Возможно, так сложилось, потому что я люблю этот сериал и старался не нарушить его особую магию. Все получилось довольно просто и легко. Я с огромным удовольствием поработал с коллективом, который занимался съемками, и даже сам снялся в маленьком эпизоде, что было очень интересно», - рассказал он.