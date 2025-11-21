Писатель-фантаст Лукьяненко снялся в фильме «Смешарики. Сквозь вселенные»
Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что не только написал сценарий фильма, но и принял участие в съемках.
Хотя в фильме «Смешарики. Сквозь вселенные» зрителю предстоит увидеть привычных персонажей в образе людей, характеры героев прописаны по канону мультфильма и с учетом их возраста. Об этом заявил в беседе с НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который выступил автором сценария проекта.
По сюжету Крошу и Ежику предстоит перенестись в реальный мир, в котором они перевоплотятся в детей. Герои отправятся на Марс на космическом корабле. Лукьяненко отметил, что создание сценария далось ему легко. Помимо прочего, он также сам снялся в небольшом эпизоде картины.
«Я уже делал пару серий для "Смешариков". Очень люблю мультсериал. Когда он появился, мой старший сын был маленьким, и мы вместе смотрели мультфильм. Можно сказать, я вырос на нем. Мне вполне понятны характеры персонажей, взаимоотношения в их маленьком мирке. Сделать так, чтобы мультяшные персонажи внезапно ожили, причем в человеческом облике, было интересной задачей. Родилась идея, я ее озвучил, и она была одобрена. В дальнейшем сценарий до самых съемок остался ровно таким, как я придумал. Так бывает далеко не всегда. Возможно, помогло то, что мы работали в тесном контакте с режиссером Андреем Мармонтовым. Возможно, так сложилось, потому что я люблю этот сериал и старался не нарушить его особую магию. Все получилось довольно просто и легко. Я с огромным удовольствием поработал с коллективом, который занимался съемками, и даже сам снялся в маленьком эпизоде, что было очень интересно», - рассказал он.
При этом собеседник НСН заверил, что характеры главных героев, которые в полнометражном фильме предстанут в человеческом облике, будут соответствовать канону мультфильма.
«У всех персонажей из "Смешариков" есть свой прописанный возраст. Если внимательно посмотреть, как ведут себя персонажи, будет понятно, что Бараш и Нюша старше двух других юных героев, Ежика и Кроша. Им где-то 10-11 лет, в то время как Нюше и Барашу 14-15 лет. Тимофей Кочнев, который играет роль Бараша, снимался, когда ему было около 16 лет. С момента съемок прошло уже какое-то время. Актер прекрасно воплотил образ молодого курсанта, который действует в мире неплохого и интересного будущего. Это отвечает всем правилам мультфильма», - объяснил Лукьяненко.
По его словам, совмещение игрового кино и мультипликации стало определенным вызовом.
«Это, конечно, был определенный вызов, поскольку существует несколько приемов. Например, в знаменитом фильме "Кто подставил кролика Роджера" по большей части мультяшные персонажи действуют в реальном мире. Но таковы правила того мира. Есть примеры, когда живой персонаж действует в мультипликационной среде. Здесь мы придумали третий вариант. У нас эти миры соприкасаются, они рядом», - заявил писатель и автор сценария.
Премьера фильма в кинотеатрах намечена на август 2026 года. Ранее сообщалось, что роли в картине исполнили Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Николай Добрынин, Ян Цапник, Александр Лыков и другие артисты, напоминает «Радиоточка НСН».
