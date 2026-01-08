Польшу лишили юниорского чемпионата по тяжелой атлетике за отказ по визам россиянам

Первенство для спортсменов в возрасте до 23 лет должно было пройти в польском Люблине с 23 по 30 сентября. Ранее стало известно, что принимающая сторона отказалась предоставить гарантии для визового доступа российским и белорусским атлетам.

Из-за действий Польши исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) лишил страну права провести турнир. Соревнования примет Албания в октябре.

Как отметили в EWF, объединение придерживается позиции о том, что спорт должен оставаться вне политики, и выступает за равные возможности и единство спортсменов.

