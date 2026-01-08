Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

В матче третьего круга соревнования спортсменка обыграла белоруску Александру Саснович со счетом 6:4, 6:4. В четвертьфинале Самсонова встретится с победительницей матча между теннисисткой из США Джессикой Пегулой и украинкой Даяной Ястремской.

Людмиле Самсоновой 27 лет, она занимает 17 место в рейтинге WTA.

Ранее россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.

