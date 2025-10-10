Книги венгерского писателя Ласло Краснахоркаи, который был удостоен Нобелевской премии по литературе в 2025 году, побуждают к рефлексии и заставляют смотреть на все под иным углом, заявила НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Нобелевскую премию по литературе получил Ласло Краснахоркаи — «за мощное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства». В России книги венгерского писателя выпускает редакция Corpus издательства АСТ. Читателям уже знакомы романы «Меланхолия сопротивления» и «Сатанинское танго».