Мировая известность к Ласло Краснахоркаи пришла в 2015 году, когда ему вручили Букеровскую премию, заявила НСН Екатерина Писарева.

Книги венгерского писателя Ласло Краснахоркаи, который был удостоен Нобелевской премии по литературе в 2025 году, побуждают к рефлексии и заставляют смотреть на все под иным углом, заявила НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Нобелевскую премию по литературе получил Ласло Краснахоркаи — «за мощное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства». В России книги венгерского писателя выпускает редакция Corpus издательства АСТ. Читателям уже знакомы романы «Меланхолия сопротивления» и «Сатанинское танго».

Писарева назвала книги Краснахоркаи интересными и самобытными.

«Имеет смысл ознакомиться с его работами как минимум потому, что они самобытны и интересны. А еще потому что российские читатели имеют смутное представление о современной венгерской литературе, а Краснахоркаи, как и Петер Надаш, является одним из известнейших авторов этой страны. Некоторые критики сравнивают книги Краснахоркаи с произведениями классических авторов, таких как Достоевский и Кафка – например, Зебальд сопоставлял его книги с «Мертвыми душами» Гоголя, а Сьюзен Сонтаг называла его венгерским мастером апокалипсиса. В его тревожных, сумрачных, философских текстах много размышлений о времени и смысле жизни. Если вам нравятся книги, которые побуждают к рефлексии и заставляют смотреть на все под иным углом, то вы оцените творчество Краснахоркаи», - рассказала специалист.

Вместе с тем, по её словам, Краснахоркаи сложный, авангардный автор.

«Нельзя сказать, что в России книги Краснахоркаи пользуются заметным спросом и популярностью – все же он автор сложный, авангардный, а не мейнстримный. Читатели знают его «Сатанинское танго» и «Меланхолию сопротивления», а пару лет назад NoAge Polyandria выпустило его роман «Гомер навсегда» с оригинальными иллюстрациями Макса Нойманна. Если говорить о мировой известности, то, конечно, имя Краснахоркаи громко прозвучало в 2015 году, когда ему вручили Букеровскую премию», - отметила эксперт.

Ранее стало известно, что новая книга лауреата Нобелевки по литературе выйдет в России в следующем году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

