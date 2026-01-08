В КНР опровергли данные об атаке хакеров Китая на Конгресс США

Ранее СМИ сообщили, что КНР якобы имеет отношение к кибератакам и взлому электронной почты сотрудников комитетов американской палаты представителей. К этим действия причастна группировка Salt Typhoon, которой приписывают связи с Пекином.

Отвечая на вопрос о связи Китая и атаки на Конгресс, Мао Нин подчеркнула, что Пекин последовательно выступает против хакерской деятельности и борется с ней в соответствии с законом. Также КНР против «распространения ложной информации о Китае в политических целях».