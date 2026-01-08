В КНР опровергли данные об атаке хакеров Китая на Конгресс США
Китай не причастен к хакерским атакам на Конгресс США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
Ранее СМИ сообщили, что КНР якобы имеет отношение к кибератакам и взлому электронной почты сотрудников комитетов американской палаты представителей. К этим действия причастна группировка Salt Typhoon, которой приписывают связи с Пекином.
Отвечая на вопрос о связи Китая и атаки на Конгресс, Мао Нин подчеркнула, что Пекин последовательно выступает против хакерской деятельности и борется с ней в соответствии с законом. Также КНР против «распространения ложной информации о Китае в политических целях».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В КНР опровергли данные об атаке хакеров Китая на Конгресс США
- В приложении «Госуслуги культура» выпустили 1,5 млн «Пушкинских карт»
- ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ: США выйдут из 66 международных организаций
- Трамп рассказал о планах США по контролю над Венесуэлой
- Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене
- Володин анонсировал ряд инициатив по совершенствованию миграционной политики
- В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК с ИИ
- Польшу лишили юниорского чемпионата по тяжелой атлетике за отказ по визам россиянам
- В Подмосковье 8 человек заразились ботулизмом после отравления кониной
- Генпрокуратура РФ добилась блокировки 117 тысяч мошеннических сайтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru