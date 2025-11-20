«Как поступать с таким произведением? Мы предлагаем маркировать этот роман цензом "18+", поместить в упаковку и, если позволяет совесть, торговать. Мы никому ничего не запрещаем, мы просто сделали экспертное заключение и дали по нему заключение. Я это заключение пока дал только издателям. Мы никуда больше не обращались. Мы не регулируем ситуацию. Наши заключения носят только рекомендательный характер. Раз это все дошло до журналистов, значит кто-то сделал выводы на основании наших рекомендаций. Мне без разницы, назовут ли это запретом. Главное, чтобы подобное не дошло до детей. Давайте не будем детям предлагать такое под именем Стивена Кинга», — заключил эксперт.

В романе «Оно» Стивена Кинга — две временные линии. Так, в 1958 году семеро детей («Клуб Неудачников») в городке Дерри сталкиваются с монстром‑оборотнем, чаще всего принимающим облик клоуна Пеннивайза. Оно питается детскими страхами и убивает детей каждые 27 лет. Дети дают кровную клятву: если монстр вернется, они соберутся вновь. После тяжелой схватки им удается ранить Оно, и существо впадает в спячку; дети разъезжаются и постепенно забывают о случившемся. В 1985 году Оно возвращается.

Майк, единственный из «Неудачников», кто остался в Дерри, обзванивает друзей. Стэн не выдерживает и совершает самоубийство; остальные пятеро возвращаются в город. В финальной битве в канализации они побеждают монстра, но Эдди погибает. Логово разрушается, вызывая землетрясение и частичный развал Дерри. Выжившие замечают, что шрамы от клятвы исчезли, а воспоминания стираются — Оно уничтожено.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и еще несколько депутатов попросили Минкультуры законодательно обязать телеканалы и прокатчиков снабжать специальным дисклеймером фильмы и сериалы, обрезанные в угоду законодательным запретам, напоминает «Радиоточка НСН».

