В Книжном союзе призвали запретить продавать детям роман «Оно»
Экспертизы книг носят рекомендательный характер, снимать ли с продажи то или иное произведение, решает издательство, сказал НСН Леонид Палько.
Роман Стивена Кинга «Оно» должен содержать возрастную маркировку «18+» и иметь непрозрачную упаковку, так как к произведению есть ряд замечаний, сказал в эфире НСН вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что роман «Оно» начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов и с полок книжных магазинов. Как объясняют владельцы магазинов, данная продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки. Палько разъяснил, какие есть претензии к произведению Кинга.
«Роман Кинга нам в Российский книжный союз дали на экспертизу. Мы его рассмотрели. К сожалению, по нему есть определенные замечания. Книга маркирована знаком 16+, но это не соответствует цензу. Например, на многих страницах есть нецензурная брань. Кроме того, во многих главах книги представлена информация о нетрадиционных сексуальных отношениях (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также информация порнографического характера. Кроме того, в книге содержится описание сексуально-откровенных действий с участием несовершеннолетних», — сказал собеседник НСН.
По его словам, эксперты, проводящие анализ произведения, не могут никому ничего запрещать, ведь их экспертизы носят рекомендательных характер.
«Как поступать с таким произведением? Мы предлагаем маркировать этот роман цензом "18+", поместить в упаковку и, если позволяет совесть, торговать. Мы никому ничего не запрещаем, мы просто сделали экспертное заключение и дали по нему заключение. Я это заключение пока дал только издателям. Мы никуда больше не обращались. Мы не регулируем ситуацию. Наши заключения носят только рекомендательный характер. Раз это все дошло до журналистов, значит кто-то сделал выводы на основании наших рекомендаций. Мне без разницы, назовут ли это запретом. Главное, чтобы подобное не дошло до детей. Давайте не будем детям предлагать такое под именем Стивена Кинга», — заключил эксперт.
В романе «Оно» Стивена Кинга — две временные линии. Так, в 1958 году семеро детей («Клуб Неудачников») в городке Дерри сталкиваются с монстром‑оборотнем, чаще всего принимающим облик клоуна Пеннивайза. Оно питается детскими страхами и убивает детей каждые 27 лет. Дети дают кровную клятву: если монстр вернется, они соберутся вновь. После тяжелой схватки им удается ранить Оно, и существо впадает в спячку; дети разъезжаются и постепенно забывают о случившемся. В 1985 году Оно возвращается.
Майк, единственный из «Неудачников», кто остался в Дерри, обзванивает друзей. Стэн не выдерживает и совершает самоубийство; остальные пятеро возвращаются в город. В финальной битве в канализации они побеждают монстра, но Эдди погибает. Логово разрушается, вызывая землетрясение и частичный развал Дерри. Выжившие замечают, что шрамы от клятвы исчезли, а воспоминания стираются — Оно уничтожено.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и еще несколько депутатов попросили Минкультуры законодательно обязать телеканалы и прокатчиков снабжать специальным дисклеймером фильмы и сериалы, обрезанные в угоду законодательным запретам, напоминает «Радиоточка НСН».
