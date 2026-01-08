В приложении «Госуслуги культура» выпустили 1,5 млн «Пушкинских карт»

Почти все «Пушкинские карты» в 2025 году были выпущены в приложении «Госуслуги культура». Об этом сообщает Минцифры России.

«Почти 1,5 млн "Пушкинских карт" выпущено в приложении "Госуслуги культура"», - рассказали в ведомстве.

Министерство уточнило, что это 98% всех карт.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что программа «Пушкинская карта» обеспечивает до 13% продаж билетов в российских кинозалах.

