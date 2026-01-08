В приложении «Госуслуги культура» выпустили 1,5 млн «Пушкинских карт»
8 января 202611:39
Почти все «Пушкинские карты» в 2025 году были выпущены в приложении «Госуслуги культура». Об этом сообщает Минцифры России.
«Почти 1,5 млн "Пушкинских карт" выпущено в приложении "Госуслуги культура"», - рассказали в ведомстве.
Министерство уточнило, что это 98% всех карт.
Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что программа «Пушкинская карта» обеспечивает до 13% продаж билетов в российских кинозалах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В приложении «Госуслуги культура» выпустили 1,5 млн «Пушкинских карт»
- ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ: США выйдут из 66 международных организаций
- Трамп рассказал о планах США по контролю над Венесуэлой
- Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене
- Володин анонсировал ряд инициатив по совершенствованию миграционной политики
- В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК с ИИ
- Польшу лишили юниорского чемпионата по тяжелой атлетике за отказ по визам россиянам
- В Подмосковье 8 человек заразились ботулизмом после отравления кониной
- Генпрокуратура РФ добилась блокировки 117 тысяч мошеннических сайтов
- NASA может досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru