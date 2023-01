В ожидании новых звезд: в США начинается кинофестиваль «Сандэнс»

Пристальное внимание будет приковано к конкурсной программе «Американская драма». Здесь часто соревнуются за награды фильмы молодых режиссеров, а затем эти новички делают великолепную карьеру. Что когда-то произошло, например, с Райаном Куглером — он дебютировал на «Сандэнсе» десять лет назад с малобюджетной драмой «Станция «Фрутвейл», а через несколько лет оказался в режиссерском кресле марвелловской франшизы «Черная Пантера». Сейчас тут обращают на себя внимание две комедии. Это «Недостатки» Рэндалла Пака (голливудский актер, агент Джимми Ву из «Аквамена», дебютирующий в режиссуре) и «Театральный лагерь» также от двух режиссеров-дебютантов, известных американских комиков Молли Гордон и Ника Либермана. Обе комедии посвящены непростой и полной интриг жизни работников кино и театра.

В расписании показов как всегда много неигрового кино о музыке - о знаменитом конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве и о популярном в Мексике и в южных регионах США жанре мариачи, биографии участниц рок-фолк-дуэта Indigo Girls и кантри-музыканта Вилли Нельсона. Все ждали, что именно в Юте состоится и главная музыкальная премьера года, Farewell Yellow Brick Road, снятый по заказу Disney документальный фильм о прощальном турне Элтона Джона. Но в программе он так и не появился. Зато тут покажут Little Richard: I Am Everything, байопик великого музыканта, стоявшего у истоков рок-н-ролла.