В ожидании новых звезд: в США начинается кинофестиваль «Сандэнс»

В эпоху коронавируса «Сандэнс» проходил виртуально — живущие в США могли купить билеты на онлайн-показы, организованные на специально созданной платформе, и смотреть кино дома на диване. Мировой аудитории были доступны лишь фильмы пары очень экспериментальных, но не самых популярных секций. Зато абсолютно все онлайн-показы были доступны для представителей мировой киноиндустрии. Это важно, так как Sundance еще и крупный рынок, тут покупали кино для национального проката в разные страны мира, а также все стриминговые сервисы. В итоге и российский зритель получал возможность увидеть многое из самого интересного. Что-то попадало в наши кинотеатры, а та же «CODA» и сегодня доступна на Apple TV+.

В этом году «Сандэнс» возвращается в реальный мир. Но возможности онлайн-просмотров тоже сохраняются. Пока все фильмы по-прежнему доступны только публике внутри США, но вы будущем может измениться и это. Фестиваль официально объявлял, что намерен расширять возможности онлайн-просмотров, так как это нужно зрителям, которые не могут позволить себе приехать в дорогой и далекий Парк-Сити, это демократично и способствует развитию индустрии.

Программу нынешнего фестиваля мировая пресса уже назвала слабой. Но интересное кино будет. Одно из самых ожидаемых — Pod Generation, социальная сатира британки Софи Бартез. По сюжету этой фантастической истории действие происходит в недалеком будущем. Технологии настолько облегчили жизнь человеку, что мать и отец могут по очереди вынашивать ребенка в специальной съемной матке. Героев фильма, будущих родителей, сыграли Чиветель Эджиофор, прославившийся после главной роли в драме «12 лет рабства» Стива МакКуина, и Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»). Самый интригующий документальный проект - «АУМ: Культ конца света», хроника страшной деятельности неорелигиозных фанатиков (Движение "Аум Синрике" признано экстремистским в РФ и запрещено - прим. НСН). Интерес у публики наверняка вызовет «Полночь» - жанровое кино этой программы часто попадало в мировой прокат или в сетку стриминговых сервисов. На сей раз тут заявлен в том числе новый боди-хоррор Брендана Кроненберга «Бескрайний бассейн» об известном писателе и его фанатке.