В ожидании новых звезд: в США начинается кинофестиваль «Сандэнс»

После двух коронавирусных лет важнейший кинофорум независимого кино возвращается в городок Парк-Сити, штат Юта, передаёт из Америки спецкорреспондент НСН Марина Латышева.

«Сандэнс» давно превратился в глобальное событие. Это стартовый фестиваль сезона, первые звезды загораются именно тут. Среди его премьер всегда есть фильмы, которые потом попадают в оскаровские номинации или выигрывают премию Американской киноакадемии. Так в 2021 году одну из главных статуэток получила драмеди об американских азиатах «Минари», а в 2022 сразу три награды Киноакадемии, в том числе и «Оскар» за лучший фильм года получила музыкальная история «CODA: ребенок глухих родителей». Премьеры обоих состоялись именно в Юте.

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В эпоху коронавируса «Сандэнс» проходил виртуально — живущие в США могли купить билеты на онлайн-показы, организованные на специально созданной платформе, и смотреть кино дома на диване. Мировой аудитории были доступны лишь фильмы пары очень экспериментальных, но не самых популярных секций. Зато абсолютно все онлайн-показы были доступны для представителей мировой киноиндустрии. Это важно, так как Sundance еще и крупный рынок, тут покупали кино для национального проката в разные страны мира, а также все стриминговые сервисы. В итоге и российский зритель получал возможность увидеть многое из самого интересного. Что-то попадало в наши кинотеатры, а та же «CODA» и сегодня доступна на Apple TV+.

В этом году «Сандэнс» возвращается в реальный мир. Но возможности онлайн-просмотров тоже сохраняются. Пока все фильмы по-прежнему доступны только публике внутри США, но вы будущем может измениться и это. Фестиваль официально объявлял, что намерен расширять возможности онлайн-просмотров, так как это нужно зрителям, которые не могут позволить себе приехать в дорогой и далекий Парк-Сити, это демократично и способствует развитию индустрии.

Программу нынешнего фестиваля мировая пресса уже назвала слабой. Но интересное кино будет. Одно из самых ожидаемых — Pod Generation, социальная сатира британки Софи Бартез. По сюжету этой фантастической истории действие происходит в недалеком будущем. Технологии настолько облегчили жизнь человеку, что мать и отец могут по очереди вынашивать ребенка в специальной съемной матке. Героев фильма, будущих родителей, сыграли Чиветель Эджиофор, прославившийся после главной роли в драме «12 лет рабства» Стива МакКуина, и Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»). Самый интригующий документальный проект - «АУМ: Культ конца света», хроника страшной деятельности неорелигиозных фанатиков (Движение "Аум Синрике" признано экстремистским в РФ и запрещено - прим. НСН). Интерес у публики наверняка вызовет «Полночь» - жанровое кино этой программы часто попадало в мировой прокат или в сетку стриминговых сервисов. На сей раз тут заявлен в том числе новый боди-хоррор Брендана Кроненберга «Бескрайний бассейн» об известном писателе и его фанатке.

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Пристальное внимание будет приковано к конкурсной программе «Американская драма». Здесь часто соревнуются за награды фильмы молодых режиссеров, а затем эти новички делают великолепную карьеру. Что когда-то произошло, например, с Райаном Куглером — он дебютировал на «Сандэнсе» десять лет назад с малобюджетной драмой «Станция «Фрутвейл», а через несколько лет оказался в режиссерском кресле марвелловской франшизы «Черная Пантера». Сейчас тут обращают на себя внимание две комедии. Это «Недостатки» Рэндалла Пака (голливудский актер, агент Джимми Ву из «Аквамена», дебютирующий в режиссуре) и «Театральный лагерь» также от двух режиссеров-дебютантов, известных американских комиков Молли Гордон и Ника Либермана. Обе комедии посвящены непростой и полной интриг жизни работников кино и театра.

В расписании показов как всегда много неигрового кино о музыке - о знаменитом конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве и о популярном в Мексике и в южных регионах США жанре мариачи, биографии участниц рок-фолк-дуэта Indigo Girls и кантри-музыканта Вилли Нельсона. Все ждали, что именно в Юте состоится и главная музыкальная премьера года, Farewell Yellow Brick Road, снятый по заказу Disney документальный фильм о прощальном турне Элтона Джона. Но в программе он так и не появился. Зато тут покажут Little Richard: I Am Everything, байопик великого музыканта, стоявшего у истоков рок-н-ролла.

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Российских фильмов в программе нет. И их тут исторически бывает не так много. Но часто есть фильмы, связанные с Россией. Так, в прошлом году фаворитом фестиваля, лучшим по мнению публики и критики, был признан «Навальный», документальный триллер канадца Дэниэла Роэра об оппозиционном российском политике (в РФ признан иноагентом, включен в список террористов и экстремистов - прим. НСН). И сейчас этот фильм претендует на попадание в оскаровскую номинацию.

Кинофестиваль «Сандэнс», основанный когда-то Робертом Рэдфордом, в этом году проходит с 19 по 29 января. В его расписании четыре основных конкурсных программы, представляющие мировое и американское игровое кино и мировую и американскую документалистику. В каждой из категорий вручаются награды от международного жюри и призы зрительских симпатий.

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ФОТО: festival.sundance.org
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