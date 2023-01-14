«Я не пыталась выдумывать»: Сыгравшая Чебурашку актриса Кузьмина о съемках самого кассового российского фильма

Накануне стало известно, что кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» превысили 3,5 миллиарда рублей. Так, работа режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по этому показателю фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала самой кассовой картиной в истории отечественного проката - причем всего за две недели проката. Такой зрительский интерес приятно удивил, призналась НСН Кузьмина.

«Интерес, действительно, колоссальный, это очень приятно. Когда мы создавали это кино, каждый из нашей большой творческой команды рассчитывал на то, что у зрителя будет отклик. Но то, что будет именно такая волна интереса, я даже не ожидала и очень приятно удивлена», - сказала актриса.

Ольга Кузьмина не просто озвучила анимированного персонажа - она его сыграла: Чебурашку рисовали с неё. По её словам, перед каждыми съемками фильма она многократно переслушивала голос советского Чебурашки, которого озвучивала Клара Румянова.

«У меня еще не было такого опыта, чтобы с меня рисовали анимационного героя. Это было сложно: одно дело взаимодействовать в сцене с партнерами, а другое дело, когда все приходилось играть буквально сидя на стуле, воображая все, что происходило, исключительно в своей голове. Было сложно, но интересно. Я несколько раз перечитывала Успенского, пересматривала мультфильм, переслушивала многократно Клару Румянову, которая озвучивала советского нашего Чебурашку. Я стремилась приблизиться к ее исполнению, понятно, что это невозможно, потому что это классика. Тем не менее, я не пыталась выдумывать что-то новое, и как основу для своего Чебурашки брала голос Румяновой. В любом случае, Чебурашка у нас обновленный, быть абсолютно идентичным, наверное, невозможно, и, может быть, даже не нужно», - считает Кузьмина.

Актриса отметила, что для проб на главную роль она записала свой голос, в котором режиссер Дмитрий Дьяченко сразу услышал голос для Чебурашки.