В Москве завершился кинофестиваль «Кино без барьеров»

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» подвели итоги XI Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Киносмотр проходил с 18 по 21 ноября. На торжественном закрытии объявили победителей в 17 номинациях, а также 2 спецпризера. В список попали как российские, так и зарубежные фильмы. Победители получили памятную статуэтку «Кино без барьеров», а также призы от спонсоров.

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Главная задача «Кино без барьеров», как заявили организаторы кинофорума, разрушить стереотипы о людях с инвалидностью, научить принятию инаковости, толерантности. Праздник объединил более 3000 активных участников — с инвалидностью и без — из разных стран мира. Участники из Японии, Бразилии, Аргентины, Испании, Казахстана и многие другие. Специальный гость кинофестиваля— княгиня Виктория Романовна.

Ранее российский фильм победил на итальянском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Пресс-служба кинофестиваля "Кино без барьеров"
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