В Москве завершился кинофестиваль «Кино без барьеров»
В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» подвели итоги XI Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Киносмотр проходил с 18 по 21 ноября. На торжественном закрытии объявили победителей в 17 номинациях, а также 2 спецпризера. В список попали как российские, так и зарубежные фильмы. Победители получили памятную статуэтку «Кино без барьеров», а также призы от спонсоров.
Главная задача «Кино без барьеров», как заявили организаторы кинофорума, разрушить стереотипы о людях с инвалидностью, научить принятию инаковости, толерантности. Праздник объединил более 3000 активных участников — с инвалидностью и без — из разных стран мира. Участники из Японии, Бразилии, Аргентины, Испании, Казахстана и многие другие. Специальный гость кинофестиваля— княгиня Виктория Романовна.
Ранее российский фильм победил на итальянском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- В Москве завершился кинофестиваль «Кино без барьеров»
- Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за отключения света
- Имангали Тасмагамбетов стал новым генеральным секретарём ОДКБ
- Госдума в первом чтении освободила семьи с детьми от НДФЛ при продаже земли
- Грозненский «Ахмат» обыграл московское «Динамо» в Кубке России
- Канье Уэст предложил Трампу быть его «вице-президентом» на выборах
- Япония сенсационно обыграла Германию в матче ЧМ-2022
- Суд продлил на полгода арест Яшина* по делу о фейках об армии
- Участок нефтепровода «Дружба» остановлен на Украине
- Швейцария ввела эмбарго на поставки военных товаров России и Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru