«Ирония судьбы» попала в список международных рождественских фильмов

В перечень лучших «праздничных» картин вошли 12 неамериканских фильмов. В рейтинге оказались фильмы «Счастливого Рождества», «Однажды в Токио», «Черное Рождество» «101 Рейкьявик», «8 женщин», «Клаус», «Надежда», «Девушка со спичечной фабрики», «Манеры выживать 5+», «Назови меня своим именем», «Санта на продажу».

Напомним, жители и гости Москвы могут посетить индивидуальные экскурсии по восстановленной квартире из кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!».

