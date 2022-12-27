«Ирония судьбы» попала в список международных рождественских фильмов
Советская кинокартина «Ирония судьбы, или С легким паром» режиссера Эльдара Рязанова вошла в список лучших международных рождественских фильмов, сообщает The Hollywood Reporter.
Американский ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» покажут в России раньше мировой премьеры
В перечень лучших «праздничных» картин вошли 12 неамериканских фильмов. В рейтинге оказались фильмы «Счастливого Рождества», «Однажды в Токио», «Черное Рождество» «101 Рейкьявик», «8 женщин», «Клаус», «Надежда», «Девушка со спичечной фабрики», «Манеры выживать 5+», «Назови меня своим именем», «Санта на продажу».
Напомним, жители и гости Москвы могут посетить индивидуальные экскурсии по восстановленной квартире из кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!».
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