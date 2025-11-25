Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, требующую от Совета Евросоюза временно лишить Венгрию права голоса. Об этом сообщает RT.
В частности, европарламентарии обеспоконы использованием Будапештом права вето при принятии решений в сфере безопасности, антироссийских санкций и поддержки Украины.
Уточняется, что принятие доклада парламента поддержали 415 депутатов, против высказались 193, ещё 28 парламентариев воздержались.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Венгрию следует лишить права голоса в Евросоюзе, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
