Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, требующую от Совета Евросоюза временно лишить Венгрию права голоса. Об этом сообщает RT.

Венгрия готова одобрить санкции против России за миллиард евро от ЕС

В частности, европарламентарии обеспоконы использованием Будапештом права вето при принятии решений в сфере безопасности, антироссийских санкций и поддержки Украины.

Уточняется, что принятие доклада парламента поддержали 415 депутатов, против высказались 193, ещё 28 парламентариев воздержались.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Венгрию следует лишить права голоса в Евросоюзе, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

