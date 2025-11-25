«Мало кто верит, что эта станция полетит, она испытывает очень большие проблемы. Станция очень слабая, она намного слабее даже старой советской станции “Мир”. Первый модуль планировалось запустить в 2027 году, он был сделан еще в прошлом веке. Это уже говорит об уровне станции. Я даже не припомню, когда крупные несерийные проекты в России выполнялись в срок. Обычное время запаздывания — 10-15 лет, бывает и 30 лет», — сказал Моисеев.

Собеседник НСН добавил, что космическая гонка сегодня ведется между Китаем и США.

«Космическая гонка в каком-то смысле ведется между Китаем и США. У Китая примерно 20-25% от объема космических работ США, а у России — примерно треть от китайского объема. США в этом плане впереди планеты всей, они преуспевают практически во всех направлениях космической деятельности, например, ракеты-носители, “Старлинк”, военная программа», — подытожил он.

Ранее Моисеев заявил, что расширение запусков в ближайшие годы без системного планирования — это чистый коммунизм и траты денег. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

