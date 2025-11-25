«Вряд ли полетит»: В отрасли усомнились в успехе Российской орбитальной станции

Проект Российской орбитальной станции безнадежно устарел, о ее уровне говорит уже то, что первый модуль был создан еще в прошлом веке, сказал НСН Иван Моисеев.

Российская орбитальная станция вряд ли сможет полететь, это очень слабый проект, как правило, подобные проекты в России запаздывают на 10-15 лет. Об этом НСН заявил глава Института космической политики Иван Моисеев.

Проект создания Российской орбитальной станции показал превосходство России над США в новой космической гонке. Такое мнение выразил колумнист журнала The National Interest Брэндон Уайхэрт. Согласно утвержденному генеральному графику Роскосмоса, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 годы. Моисеев назвал проект Российской орбитальной станции устаревшим.

«Мало кто верит, что эта станция полетит, она испытывает очень большие проблемы. Станция очень слабая, она намного слабее даже старой советской станции “Мир”. Первый модуль планировалось запустить в 2027 году, он был сделан еще в прошлом веке. Это уже говорит об уровне станции. Я даже не припомню, когда крупные несерийные проекты в России выполнялись в срок. Обычное время запаздывания — 10-15 лет, бывает и 30 лет», — сказал Моисеев.

Собеседник НСН добавил, что космическая гонка сегодня ведется между Китаем и США.

«Космическая гонка в каком-то смысле ведется между Китаем и США. У Китая примерно 20-25% от объема космических работ США, а у России — примерно треть от китайского объема. США в этом плане впереди планеты всей, они преуспевают практически во всех направлениях космической деятельности, например, ракеты-носители, “Старлинк”, военная программа», — подытожил он.

Ранее Моисеев заявил, что расширение запусков в ближайшие годы без системного планирования — это чистый коммунизм и траты денег. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

