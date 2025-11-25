Тренд на Вологду: Почему в России ограничивают продажу алкоголя

У государства есть минимум две причины сокращать время реализации спиртного, заявил НСН политолог Виктор Потуремский.

Правительство стремится сохранить здоровье население и прислушивается к недовольным гражданам, поэтому ограничивает продажу алкоголя, рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с НСН.

Купить алкоголь в Курганской области с 1 марта 2026 года можно будет только с 10 до 20 часов. Соответствующий закон приняли в областной думе. Исключение — продажа в общепите. Первопроходцем в этой области в этом году стала Вологодская область. С 1 марта 2025 в ней действует закон, ограничивающий время продажи алкоголя — с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным. Потуремского не удивил такой тренд.

Битва за объемы: Насколько подорожает алкоголь к Новому году
«Эти ограничения можно назвать трендом, но за ними стоят понятные интересы власти. Есть минимум два основания. Во-первых, граждане сами недовольны публикой около мест продаж. Там вечно какие-то неприятности, поэтому и ограничивают время работы. Во-вторых, речь о более серьезных поводах: сохранить здоровье людей, увеличить продолжительность и качество жизни. К тому же, эти меры не настолько радикальны как в Вологде или происходящее на Кавказе, где невозможно достать алкоголь в некоторых регионах», — указал он.

Потуремский также добавил, что мода на ограничения Москве пока не грозит.

«В нашей туристической столице Санкт-Петербурге спиртное продается до 22 часов вечера. Это могло казаться странным, но тем не менее, так и есть. Никто не жалуется на ограничения, они не вызывают неудобств. Произойдет ли это в Москве, пока не берусь судить. Это вопрос точного математического анализа и завершенного политического решения», — заключил он.

Ранее Потуремский предсказывал в эфире НСН, в каких регионах России ограничат продажи алкоголя.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЗдоровьеГосударство и бизнесАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры