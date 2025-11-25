Тренд на Вологду: Почему в России ограничивают продажу алкоголя
У государства есть минимум две причины сокращать время реализации спиртного, заявил НСН политолог Виктор Потуремский.
Правительство стремится сохранить здоровье население и прислушивается к недовольным гражданам, поэтому ограничивает продажу алкоголя, рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с НСН.
Купить алкоголь в Курганской области с 1 марта 2026 года можно будет только с 10 до 20 часов. Соответствующий закон приняли в областной думе. Исключение — продажа в общепите. Первопроходцем в этой области в этом году стала Вологодская область. С 1 марта 2025 в ней действует закон, ограничивающий время продажи алкоголя — с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным. Потуремского не удивил такой тренд.
«Эти ограничения можно назвать трендом, но за ними стоят понятные интересы власти. Есть минимум два основания. Во-первых, граждане сами недовольны публикой около мест продаж. Там вечно какие-то неприятности, поэтому и ограничивают время работы. Во-вторых, речь о более серьезных поводах: сохранить здоровье людей, увеличить продолжительность и качество жизни. К тому же, эти меры не настолько радикальны как в Вологде или происходящее на Кавказе, где невозможно достать алкоголь в некоторых регионах», — указал он.
Потуремский также добавил, что мода на ограничения Москве пока не грозит.
«В нашей туристической столице Санкт-Петербурге спиртное продается до 22 часов вечера. Это могло казаться странным, но тем не менее, так и есть. Никто не жалуется на ограничения, они не вызывают неудобств. Произойдет ли это в Москве, пока не берусь судить. Это вопрос точного математического анализа и завершенного политического решения», — заключил он.
Ранее Потуремский предсказывал в эфире НСН, в каких регионах России ограничат продажи алкоголя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вряд ли полетит»: В отрасли усомнились в успехе Российской орбитальной станции
- Тренд на Вологду: Почему в России ограничивают продажу алкоголя
- Союз пешеходов потребовал ограничить скорость электровелосипедов 8 км/ч
- Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС
- Белый дом: В переговорах по Украине осталось проработать «деликатные детали»
- Сериал-рекордсмен: Анна Ковальчук раскрыла секрет успеха «Тайн следствия»
- На Кубани число пострадавших в результате атаки беспилотников возросло до девяти
- В Госдуме не поверили США, заявившим о прекращении финансирования Украины
- Четыре человека были ранены в Курской области в результате ударов ВСУ
- 30 галерей примут участие в ярмарке графики «Обертон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru