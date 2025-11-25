Правительство стремится сохранить здоровье население и прислушивается к недовольным гражданам, поэтому ограничивает продажу алкоголя, рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с НСН.

Купить алкоголь в Курганской области с 1 марта 2026 года можно будет только с 10 до 20 часов. Соответствующий закон приняли в областной думе. Исключение — продажа в общепите. Первопроходцем в этой области в этом году стала Вологодская область. С 1 марта 2025 в ней действует закон, ограничивающий время продажи алкоголя — с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным. Потуремского не удивил такой тренд.