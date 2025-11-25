Собеседник НСН отметил необходимость срочных мер в борьбе с самокатчиками, среди них — выделение для владельцев СИМ отдельных полос для движения.

«Сколько человек погибнет, пока будут реализованы предложенные меры, сказать сложно. Только в прошлом году ДТП с СИМ унесли жизни 54 человек. В этом году мы движемся примерно к тем же цифрам. Раненых в прошлом году было примерно 4500, в этом году будет примерно на 20% меньше, но это за счет того, что не будут давать ездить по чужим документам, что будет какой-то надзор. Мы опять идем длинным путем. Минтранс готов согласиться с тем, что СИМ признают механическими транспортными средствами, что для управления ими нужно будет получать права и возникнет ответственность для водителя. А пока такой ответственности нет. Вместо того, чтобы организовать на дороге полосы для электросамокатов и велосипедистов и ограничить на них скорость, скажем, 30 км/ч, пытаются всех переселить на тротуары. В итоге пешеходы сейчас делят тротуары с электросамокатами, электровелосипедами, простыми велосипедами, моноколесами, сигвеями и гироскутерами, что совершенно несовместимо», — подчеркнул эксперт.

К контролю электросамокатчиков Соколов предложил привлекать не только Минтранс, но и МВД.

«Очень много аварий на выезде с придворовых территорий, на пешеходных переходах. У нас достаточно мало пешеходных переходов, чтобы все могли разъехаться. Ширина пешеходного перехода устанавливается в зависимости от интенсивности движения, обычно это три-пять метров. С появлением электросамокатов и электровелосипедов, которые нужно везти рядом с собой, этой ширины уже не хватает. Они выдавливают с пешеходного перехода других участников движения. Нужны более широкие пешеходные переходы, а также нужно обучать тому, как переходить улицу, чтобы не мешать друг другу. Союз пешеходов был в 2019 году инициатором поиска путей решения взаимодействия самокатов и пешеходов, но эти решения до сих пор не приняты. Необходимо, чтобы этими вопросами занимались профессионалы, то есть МВД. А пока инициатива идет в основном от Минтранса. Нужно принимать решения, которые быстро изменят ситуацию на дорогу и позволят пешеходам безопасно выходить из дома. Наезды начинаются на придомовых территориях, которые даже не входят в статистику», — добавил собеседник НСН.