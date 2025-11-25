Союз пешеходов потребовал ограничить скорость электровелосипедов 8 км/ч
При столкновении с электровелосипедом уже на скорости 20 км/ч шансов выжить практически нет, при движении по тротуарам скорость необходимо ограничить 8 км/ч, сказал НСН Владимир Соколов.
Ограничение скорости электровелосипедов для доставщиков 25 км/ч смертельно опасно, необходимо либо снижать его втрое, либо оборудовать на проезжей части специальные полосы для их движения. Об этом НСН заявил председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
Проблему опасной езды курьеров на электровелосипедах планируют решать без ужесточения требований к самим водителям. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, сообщает ТАСС. По его словам, сервисы доставки готовы к сотрудничеству и уже разрабатывают собственные легкие электровелосипеды с ограниченной скоростью — не более 25 км/ч — и встроенными датчиками. Соколов призвал ограничить скорость на тротуарах до 8 км/ч.
«Непонятно, откуда взялись 25 км/ч. Это смертельно опасная скорость. Изначально планировалось ограничение 20 км/ч. В свое время программа “Главная дорога” проводила краш-тест с муляжом человека. Эксперты пришли к выводу, что при столкновении на скорости 20 км/ч выжить уже не удастся. В национальном стандарте содержится рекомендация, что при движении совместно с пешеходами максимальная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна превышать 8 км/ч. При этом должны быть включены световые приборы, чтобы пешеходы были готовы к столкновению. Это более-менее безопасная скорость, ведь когда человек падает на асфальт, часто под ударом оказывается голова», — сказал Соколов.
Собеседник НСН отметил необходимость срочных мер в борьбе с самокатчиками, среди них — выделение для владельцев СИМ отдельных полос для движения.
«Сколько человек погибнет, пока будут реализованы предложенные меры, сказать сложно. Только в прошлом году ДТП с СИМ унесли жизни 54 человек. В этом году мы движемся примерно к тем же цифрам. Раненых в прошлом году было примерно 4500, в этом году будет примерно на 20% меньше, но это за счет того, что не будут давать ездить по чужим документам, что будет какой-то надзор. Мы опять идем длинным путем. Минтранс готов согласиться с тем, что СИМ признают механическими транспортными средствами, что для управления ими нужно будет получать права и возникнет ответственность для водителя. А пока такой ответственности нет. Вместо того, чтобы организовать на дороге полосы для электросамокатов и велосипедистов и ограничить на них скорость, скажем, 30 км/ч, пытаются всех переселить на тротуары. В итоге пешеходы сейчас делят тротуары с электросамокатами, электровелосипедами, простыми велосипедами, моноколесами, сигвеями и гироскутерами, что совершенно несовместимо», — подчеркнул эксперт.
К контролю электросамокатчиков Соколов предложил привлекать не только Минтранс, но и МВД.
«Очень много аварий на выезде с придворовых территорий, на пешеходных переходах. У нас достаточно мало пешеходных переходов, чтобы все могли разъехаться. Ширина пешеходного перехода устанавливается в зависимости от интенсивности движения, обычно это три-пять метров. С появлением электросамокатов и электровелосипедов, которые нужно везти рядом с собой, этой ширины уже не хватает. Они выдавливают с пешеходного перехода других участников движения. Нужны более широкие пешеходные переходы, а также нужно обучать тому, как переходить улицу, чтобы не мешать друг другу. Союз пешеходов был в 2019 году инициатором поиска путей решения взаимодействия самокатов и пешеходов, но эти решения до сих пор не приняты. Необходимо, чтобы этими вопросами занимались профессионалы, то есть МВД. А пока инициатива идет в основном от Минтранса. Нужно принимать решения, которые быстро изменят ситуацию на дорогу и позволят пешеходам безопасно выходить из дома. Наезды начинаются на придомовых территориях, которые даже не входят в статистику», — добавил собеседник НСН.
В заключение Соколов заявил, что контроль со стороны сервисов доставки ни к чему не приведет.
«То, что это будут контролировать сервисы доставки, абсолютно не поможет. Водитель электросамоката должен подтвердить свое право на езду. Во всех странах мира совместное движение пешеходов и электросамокатчиков исключено, но контролировать все практически нереально, даже выезды на тротуары, а кадры видеофиксации работают не во всех городах», — подытожил он.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что 2025-й год стал прорывным и в плане сокращения ДТП с участием электросамокатов, и по связанной с ними социальной напряженности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вряд ли полетит»: В отрасли усомнились в успехе Российской орбитальной станции
- Тренд на Вологду: Почему в России ограничивают продажу алкоголя
- Союз пешеходов потребовал ограничить скорость электровелосипедов 8 км/ч
- Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС
- Белый дом: В переговорах по Украине осталось проработать «деликатные детали»
- Сериал-рекордсмен: Анна Ковальчук раскрыла секрет успеха «Тайн следствия»
- На Кубани число пострадавших в результате атаки беспилотников возросло до девяти
- В Госдуме не поверили США, заявившим о прекращении финансирования Украины
- Четыре человека были ранены в Курской области в результате ударов ВСУ
- 30 галерей примут участие в ярмарке графики «Обертон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru