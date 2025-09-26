Вадим Самойлов: На первый Донецкий кинофестиваль поступил вал заявок
Вадим Самойлов заявил НСН, что уверен в успехе ДМКФ-2025 и считает, что кинофестиваль станет ежегодным.
Колоссальное количество заявок на первый Донецкий Международный Кинофестиваль уже говорит о его бешеной популярности. Об этом НСН рассказал член жюри фестиваля, основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Первый Донецкий Международный Кинофестиваль (ДМКФ-2025) состоится 26-28 сентября 2025 года. Направление обозначено, как «Смысловой Кинематограф». Основателем фестиваля стал режиссёр Дмитрий Зодчий, а официальным организатором - киностудия «ДОНФИЛЬМ». Программа ДМКФ предусматривает онлайн кинопоказ конкурсных работ и кинопоказ лучших работ по мнению жюри. Показы пройдут в кинозалах таких городов ДНР и ЛНР, как Донецк, Луганск, Макеевка, Торез, Шахтерск, и других. Самойлов рассказал, что давно знает команду «ДОНФИЛЬМ».
«Я познакомился с ребятами из «ДОНФИЛЬМ» еще в 2015-2016 году. Я видел кино, которое они сделали, видел их инициативы. То, что сейчас они уже вышли на организацию фестиваля – это замечательная штука! Они сразу произвели впечатление людей, которые могут делать большие и хорошие дела. Первичным отбором как всегда занимается комитет фестиваля. Они проводят титаническую работу, потому что количество заявок просто безумное. Это еще раз говорит о том, что фестиваль на самом старте уже популярен у тех людей, которые делают кино с заявленным манифестом фестиваля. Развитие той или иной инициативы на территории связано с пассионарными людьми там живут, любят малую родину и хотят, чтобы там что-то происходило. Компания «ДОНФИЛЬМ» точно такая. Поэтому я им желаю успехов и убежден, что фестиваль станет традиционным», - рассказал он.
Заявленное направление ДМКФ подразумевает всё то, что можно определить как осознанное творчество, направленное на просвещение общества, развитие и преображение существующего положения вещей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
