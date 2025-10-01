В Комиссии по госнаградам пообещали Лозе разобраться со званием заслуженного артиста
Юрий Лоза может претендовать на звание заслуженного артиста России, и нужны очень весомые обстоятельства, чтобы в нём отказать, заявил НСН Леонид Палько.
Комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам в отдельных случаях может не поддерживать присвоение награды заслуженного артиста России, однако для этого нужны очень веские основания, сказал в эфире НСН член комиссии, вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
Музыкант Юрий Лоза ранее отказался обращаться за помощью в Госдуму из-за лишения надбавок к пенсии: как работающему пенсионеру в статусе ИП они не положены, признал певец в беседе с НСН. Денежную доплату могло бы обеспечить звание заслуженного артиста. Однако исполнитель отмечает, что его ходатайство завернули на уровне выше – при «президентской проверке».
Ходатайства о присвоении почетных званий рассматривает Комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам, работу которой обеспечивают управделами президента и структуры администрации президента РФ. Палько подробно объяснил, что до Комиссии при президенте заявка проходит несколько уровней согласования, но со своей стороны заметил, что автор хита «Плот» вполне может претендовать на подобное звание.
«Юрий Лоза достаточно известен. Это моя бытность, я вырос на его "Плоту". Не могу сказать точно, но, по-моему, один раз у нас проходила его фамилия. Однако, надо понимать, что имен мы просматриваем достаточно много», - заявил он.
Собеседник НСН также пообещал уточнить всю информацию по Лозе.
«В работе комиссии все четко фиксируется. Бывали случаи, когда я, например, просил увеличить награду или, напротив, понизить, притормозить. Однако для этого нужны очень резкие обоснования. Комиссия при президенте – окончательный орган, после него документы идут в так называемую красную папку президента. Перед тем, как попасть к комиссии, документы кандидата проходят через министерства, курирующие департаменты. Чтобы среди членов комиссии при президенте кто-то имел зуб на Лозу… Тем не менее я могу сделать в комиссии запрос и уточнить насчет него, попросить, чтобы поставили в повестку. Но не раньше, чем дней через 10. Сейчас я в командировке», - сказал Палько.
Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» он объяснил, что кандидатура соискателя на звание заслуженного проходит множество согласований на разных уровнях, прежде чем дойти до Кремля. По его словам, документы кандидата к награде могут рассматривать и больше года.
