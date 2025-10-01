Музыкант Юрий Лоза ранее отказался обращаться за помощью в Госдуму из-за лишения надбавок к пенсии: как работающему пенсионеру в статусе ИП они не положены, признал певец в беседе с НСН. Денежную доплату могло бы обеспечить звание заслуженного артиста. Однако исполнитель отмечает, что его ходатайство завернули на уровне выше – при «президентской проверке».

Ходатайства о присвоении почетных званий рассматривает Комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам, работу которой обеспечивают управделами президента и структуры администрации президента РФ. Палько подробно объяснил, что до Комиссии при президенте заявка проходит несколько уровней согласования, но со своей стороны заметил, что автор хита «Плот» вполне может претендовать на подобное звание.

«Юрий Лоза достаточно известен. Это моя бытность, я вырос на его "Плоту". Не могу сказать точно, но, по-моему, один раз у нас проходила его фамилия. Однако, надо понимать, что имен мы просматриваем достаточно много», - заявил он.