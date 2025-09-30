Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН выразил готовность помочь музыканту Юрию Лозе разобраться с размером его пенсии, если он считает, что она была несправедливо уменьшена.

Музыкант Юрий Лоза признался ОСН, что его пенсионные выплаты сократились после отмены региональных надбавок. По словам артиста, из начислений исключили дополнительные выплаты, включая московскую надбавку. В итоге его пенсия составила менее 16 тысяч рублей. При этом музыкант отметил, что «если бы не интервью», он бы давно не справился. Нилов посоветовал Лозе, куда обращаться.

«Если Лоза считает, что есть какие-то нарушения, то ему нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда, либо в комитет Госдумы по соцполитике, и мы поможем ему разобрать его пенсионное дело. Надо посмотреть, из чего складывалась его пенсия. Были ли страховые взносы от его деятельности. Сегодня чем больше страховых баллов ты заработал, тем выше у тебя размер пенсии. Может быть, он стал официально работать и живет в том регионе, где прожиточный минимум выше, поэтому ему перестали платить надбавку до прожиточного минимума. Мой проект закона был направлен на то, чтобы у нас был справедливый перерасчет пенсии работающим пенсионерам 1 августа. Любой работающий гражданин может заработать до 10 страховых баллов. Но пенсионеру при пересчете 1 августа учитывают только максимум 3 балла. Это надо пересматривать», - уточнил он.