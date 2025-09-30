Госдума поможет Лозе разобраться с его пенсией
Ярослав Нилов заявил НСН, что пенсия артиста могла снизиться из-за перерасчета пенсионных балов 1 августа, или потому, что он числится в регионе, где прожиточный минимум выше.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН выразил готовность помочь музыканту Юрию Лозе разобраться с размером его пенсии, если он считает, что она была несправедливо уменьшена.
Музыкант Юрий Лоза признался ОСН, что его пенсионные выплаты сократились после отмены региональных надбавок. По словам артиста, из начислений исключили дополнительные выплаты, включая московскую надбавку. В итоге его пенсия составила менее 16 тысяч рублей. При этом музыкант отметил, что «если бы не интервью», он бы давно не справился. Нилов посоветовал Лозе, куда обращаться.
«Если Лоза считает, что есть какие-то нарушения, то ему нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда, либо в комитет Госдумы по соцполитике, и мы поможем ему разобрать его пенсионное дело. Надо посмотреть, из чего складывалась его пенсия. Были ли страховые взносы от его деятельности. Сегодня чем больше страховых баллов ты заработал, тем выше у тебя размер пенсии. Может быть, он стал официально работать и живет в том регионе, где прожиточный минимум выше, поэтому ему перестали платить надбавку до прожиточного минимума. Мой проект закона был направлен на то, чтобы у нас был справедливый перерасчет пенсии работающим пенсионерам 1 августа. Любой работающий гражданин может заработать до 10 страховых баллов. Но пенсионеру при пересчете 1 августа учитывают только максимум 3 балла. Это надо пересматривать», - уточнил он.
При этом, говоря об артистах, Нилов напомнил, что даже на пенсии они имеют возможность получать дополнительный заработок, а также подчеркнул, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума.
«Я считаю, что мы должны делать все, чтобы размер пенсионного обеспечения повышался. И не нужно зацикливаться только на артистах. Получая пенсию, они продолжают свою творческую деятельность и имеют дополнительный доход. Я думаю, что у Юрия Лозы в материальном плане все нормально. Но хорошо, что известные люди поднимают этот вопрос. По нашему законодательству не работающие пенсионеры получают доплату к пенсии до прожиточного минимума. В следующем году прожиточный минимум по всей стране трудоспособного населения составит около 19 тысяч, а у пенсионеров еще ниже. Но это федеральный, в регионах устанавливается свой. Пенсионер не может иметь доход меньше прожиточного минимума», - рассказал он.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2026 года темпами, превышающими инфляцию. По его расчетам, размер выплаты может увеличиться более чем на 2 тысячи рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
