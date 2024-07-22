Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России
Владимир Путин присвоил автору и исполнителю Ярославу Дронову, известного под сценическим псевдонимом Shaman, звание заслуженного артиста России. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <...> Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в сообщении.
Ярослав Дронов — автор таких песен, как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Исповедь» и других, привлек внимание в ноябре прошлого года, когда ВЦИОМ провел исследование среди 1600 россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, кто из музыкантов и актеров России заслуживает наибольшего признания.
Согласно результатам опроса, в 2022 году звание лучшего певца присвоено Олегу Газманову, второе место занял Shaman, а на третьем оказался Николай Басков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru