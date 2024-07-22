Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

Владимир Путин присвоил автору и исполнителю Ярославу Дронову, известного под сценическим псевдонимом Shaman, звание заслуженного артиста России. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <...> Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в сообщении.

SHAMAN рассказал, что с детства испытывает проблемы со слухом

Ярослав Дронов — автор таких песен, как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Исповедь» и других, привлек внимание в ноябре прошлого года, когда ВЦИОМ провел исследование среди 1600 россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, кто из музыкантов и актеров России заслуживает наибольшего признания.

Согласно результатам опроса, в 2022 году звание лучшего певца присвоено Олегу Газманову, второе место занял Shaman, а на третьем оказался Николай Басков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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