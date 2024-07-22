Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

Ярослав Дронов — автор таких песен, как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Исповедь» и других, привлек внимание в ноябре прошлого года, когда ВЦИОМ провел исследование среди 1600 россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, кто из музыкантов и актеров России заслуживает наибольшего признания.

Согласно результатам опроса, в 2022 году звание лучшего певца присвоено Олегу Газманову, второе место занял Shaman, а на третьем оказался Николай Басков, передает «Радиоточка НСН».

