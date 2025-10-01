Песков назвал воровством планы ЕС по передаче Украине доходов от активов России
Передача Украине средств из замороженных российских активов, которая обсуждается Евросоюзом — это воровство. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, поднобные решения полностью нарушат доверия к принципу неприкосновенности собственности и бумерангом ударит «по основным депозитариям»
«Если кто-то хочет своровать наши активы... лица и страны, причастные к этому, будут подвергнуты судебному преследованию», - добавил представитель Кремля.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у западных стран нет возможности конфисковать замороженные активы РФ, так как это произойдет лишь при пренебрежении международным правом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
