Песков назвал воровством планы ЕС по передаче Украине доходов от активов России

Передача Украине средств из замороженных российских активов, которая обсуждается Евросоюзом — это воровство. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЕК не планирует конфисковывать российские активы для кредита Украине

По его словам, поднобные решения полностью нарушат доверия к принципу неприкосновенности собственности и бумерангом ударит «по основным депозитариям»

«Если кто-то хочет своровать наши активы... лица и страны, причастные к этому, будут подвергнуты судебному преследованию», - добавил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у западных стран нет возможности конфисковать замороженные активы РФ, так как это произойдет лишь при пренебрежении международным правом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕврокомиссияРоссияДмитрий Песков

